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США: російський есмінець ледь не зіткнувся з американським крейсером

Крейсер США USS Chancellorsville

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ВМС США повідомили, що російський есмінець ледь не зіткнувся з американським крейсером, озброєним керованими ракетами. У США назвали поведінку російського корабля "небезпечною та непрофесійною".

"Діючи в Філіппінському морі, російський есмінець Удалой 572 здійснив небезпечний маневр проти крейсера США USS Chancellorsville", - заявив речник Шостого флоту США Клейтон Досс 7 червня.

"В той час, як на USS Chancellorsville проводилась посадка гелікоптера, і корабель рухався стабільним курсом з постійною швидкістю, російський корабель DD572 провів маневр, рухаючись ззаду праворуч від Chancellorsville, прискорився і зблизився на небезпечну відстань 50 -100 футів (15-30 метрів). Ця небезпечна дія змусила USS Chancellorsville перевести всі двигуни на повний задній хід і провести маневр, щоб уникнути зіткнення", - йдеться в заяві ВМС США.

Досс також назвав "пропагандою" заяву російської сторони про те що Chancellorsville "неочікувано змінив курс", пише Reuters.

Лише три дні тому, Шостий флот США заявляв, що російський літак Су-35 здійснив небезпечний маневр проти американського корабля над Середземним морем.

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