Надто велика кількість альпіністів на Евересті могла стати причиною трьох смертей

Ще троє альпіністів загинуло на горі Еверест у четвер, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію від організаторів експедицій та посадовців. Ці смерті пов'язують із виснаженням під час спуску.

Протягом цього тижня повідомляється про сімох загиблих на Евересті – більше, ніж минулого року загалом.

Цього тижня, підходи до найвищої гірської вершини світу Евересту – були заповнені туристами.

"Двоє альпіністів з Індії вчора загинуло на Евересті", - говорить Міра Ачар'я речниця Міністерства туризму Непалу, повідомляє India Today.

52-річна Калпана Дас досягла вершини, але загинула при спуску в той час, як велика кількість альпіністів стояла в черзі біля вершини Евереста.

Це один індус 27-річний Нігал Багван також загинув під час спуску з вершини. "Він простояв у черзі людей на спуск більше 12 годин і був знесилений. Гіди-шерпи несли його вниз до Табору 4", - говорить Кешав Паудель з Peak Promotion.

Австрійський альпініст загинув під час спуску p вершини.

Непал видав занадто багато дозволів на підйом, стверджують ЗМІ. 381 дозвіл вартістю 11 000 доларів кожен, було видано на сходження цією весною, що спричинило затори на шляху до вершини, після того, як сходження не відбувались декілька днів через погану погоду.

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