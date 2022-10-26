Тіло загиблого в Україні американця передадуть родині - Держдеп

Тіло американця, який загинув в бою в Україні, було ідентифіковано, передано українській владі і буде незабаром передано родині, повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Прайс, від імені Сполучених Штатів, подякував Україні за те, що питання передачі тіла загиблого було включено до перемовин з Росією.

"З міркувань поваги до приватності родини, ми не розголошуємо більше деталей", - сказав Прайс.

Раніше в середу заступник голови Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що йдеться про Джошуа Джонса.

Український посадовець написав в Telegram, що під час обміну полоненими в середу "також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами".

Єрмак також заявив, що в результаті обміну полоненими "вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів".

В Держдепі США нагадали, що уряд не рекомендує американцям подорожувати до України, через повномасштабне вторгнення РФ до України а також радить громадянам США негайно полишити Україну, якщо це безпечно.

"Ми закликаємо громадян США спрямувати свою енергію на велику кількість інших можливостей допомогти Україні та її народові", - каже Прайс.