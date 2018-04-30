25 осіб, включаючи 9 журналістів, загинули від атаки терористів-самогубців в Афганістані

Група з Ісламьскої держави провела подвійний напад в центрі Кабула в понеділок зранку. За офіційними даними, через напад загинуло щонайменше 25 осіб, включаючи дев'ять афганських журналістів, повідомляє АР.

Серед жертв – фотограф AFP, оператор місцевої телестанції і декілька журналістів Радіо «Свобода» в Афганістані, повідомляє поліція.

Щонайменше 45 осіб загинуло від подвійного нападу, сказав речник кабульської поліції Гашмат Станекзай, який також підтвердив загибель чотирьох поліцейських.

Терористичні напади в Афганістані тривають. Навіть після нападу в понеділок, терорист-самогубець підірвав машину в південній провінції Кандагар, вбивши 11 дітей, заявив речник поліції.

Станекзай заявив, що перший терорист був на мотоциклі, а другий – прийшов пішки серед групи журналістів, роблячи вигляд, що він є одним зі ЗМІ. Терорист, очевидно, діяв проти міжнародних журналістів, зауважив Станекзай.

Дивіться також: ​«Караван Біженців»: втікачі з країн центральної та південної Америки розраховують попросити притулку у США