Гельсінська комісія США: Ми пам'ятатимемо: Крим – це Україна

"Ми пам'ятатимемо: Крим – це Україна". На цьому наголошує заява Комісії США з питань безпеки та співпраці в Європі (Гельсінська комісія США).

"П'ять років тому Уряд Росії намагався легітимізувати незаконну окупацію Криму, організувавши несправжній референдум на території України", - заявили керівники Комісії конгресмен США Елсі Гастінґс та сенатор Роджер Вікер.

"Організувавши так зване голосування, Кремль зухвало познущався з міжнародного права. За визначенням, громадяни, які живуть в умовах збройної окупації не мають свободи у визначенні долі своєї громади", -йдеться в заяві.

Через окупацію продовжують страждати звичайні люди: і ті, хто залишився в Криму і ті, хто був змушений полишити півострів, нагадують американські законодавці.

"Ці трагічні роковини нагадують нам про страждання, які продовжує приносити окупація невинним українським громадянам, які були змушені покинути Крим, а також тим, хто залишився. Етнічні меншини, такі як кримські татари та активісти, які виступають незаконної російської окупації, включаючи Олега Сенцова є цілями переслідувань та насильства з боку уряду Росії", - наголошується в заяві.

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