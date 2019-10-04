Американські дипломати готували заяву, закликаючи Україну розслідувати дії Байдена – NYT

Двоє посланників США готували заяву в серпні, в тексті якої йшлося б про готовність України провести розслідування щодо колишнього віце-президента США та впливового політика-демократа Джо Байдена, повідомляє Голос Америки з посиланням на інформацію The New York Times.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер та посол США до ЄС Ґордон Сондленд готували заяву, яка б зобов'язала Україну поновити розслідування діяльності Бурісми, компанії, що працювала в сфері енергетики США. Також йшлося про те, що Україна має розглянути заяви Трампа, що саме Україна втручалась до виборів 2016 року на користь кандидатки від демократичної партії США Гілларі Клінтон, пише NYT.

Про підготовку такої заяви знав адвокат Трампа Руді Джуліані а також наближений до Зеленського помічник, однак, невідомо, чи знав про неї Зеленський.

Також невідомо, хто саме дав дипломатам вказівку скласти документ.

Курт Волкер в четвер протягом майже десяти годин давав свідчення конгресменам за зачиненими дверима, виступаючи під час спільного засідання комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду.

Після свідчень, конгресові комітети оприлюднили текстові повідомлення, якими обмінювались дипломати США, що опікувались Україною. В одному з таких повідомлень тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор назвав "божевіллям" спроби "затримувати безпекову допомогу заради сприяння політичній кампанії”.

У четвер Трамп закликав Китай також розслідувати дії родини Байденів, заявивши, що син колишнього віце-президента Гантер Байден переконав Китай інвестувати більше мільярда доларів до фонду, у час, коли його батько все ще перебував на посаді віце-президента.

В китайському уряді зазначили, що країна має довготривалу практику не втручатись у внутрішні справи інших країн.

В четвер у Пентагоні також заявили, що нададуть службі Генерального інспектора всі документи та листування, пов'язане з затримкою військової допомоги Трампом Україні.

"Наскільки мені відомо, це нормальна практика, коли є значна зацікавленість Конгресу, або Генерального інспектора у цій справі", - наголосив речник Пентагона.

Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту.

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