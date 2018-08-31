«Його використали і прибрали»: що означає вбивство Захарченка?

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» підтвердило загибель свого ватажка Олександра Захарченка. За повідомленнями сепаратистських ресурсів, близько 17:30 пролунав вибух у кафе «Сепар» у центрі Донецька.

Через отримані травми Захарченко загинув, а так званий «міністр доходів і зборів» Олександр Тимофеєв був поранений.

Вже через годину бойовики заявили, що затримали «українських диверсантів».

Варто зазначити, що в структурах бойовиків раніше уже кілька разів заявляли про замахи на Олександра Захарченка, але цього разу новину про його смерть блискавично підтвердили як сепаратистські, так і російські державні ЗМІ.

Хто імовірно стоїть за вбивством? Чи кінець це угруповання «ДНР»? І що робити тепер Україні? З цим запитанням Радіо Свобода звернулося до експертів, що постійно відстежують події в ОРДЛО.

Голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш окреслює кілька варіантів і акцентує – не варто забувати, що на окупованій території йде боротьба за фінансові потоки: «Дуже мало фактів, щоб можна було аналізувати, хто це зробив. Якщо судити за попередніми гучними вбивствами «Гіві» і «Мотороли», то цілком можливо, що його прибрали українські спецслужби. З іншого боку, Москві теж вигідно його прибрати зараз. Наскільки я знаю, Захарченко хотів провести «вибори» і затвердити свою присутність при владі».

На думку Гармаша, радикальних змін, які могли б позначиться на долі Донбасу, вбивство ватажка бойовиків не потягне: «Кінцем «республіки» це точно не буде. Спочатку був Плотницкий, але після нього одразу ж прийшов Пасічник. Захарченко – не самостійна політична фігура, і він нічого не вирішував. Те, що його прибрали, може бути більше сигналом Суркову. Це московські розборки з розподілом фінансових потоків. Захарченко в цій схемі – просто фішка, його використали і прибрали».

Нам треба побачити тіло і зрозуміти, що смерть насправді відбулась – Батозський

Голова Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський вважає, що вбивство Захарченка – продовження політики Росії на зміну першого покоління сепаратистів (першим усунули Ігоря Плотницького з Луганська).

«Вони хотіли збагачуватись, грабувати і отримувати від війни гроші, й іноді відчували, що вони міцніші за московських кураторів і не виконували вказівок напряму, як мали це робити. Захарченко консолідував навколо себе всі фінансові потоки і був маленьким диктатором цієї території», – каже він.

Однак, не виключає Батозський, вбивство могло бути й результатом внутрішніх розборок в угрупованні.

«Нам треба побачити все ж таки тіло і зрозуміти, що смерть насправді відбулась. За інформацією, яка приходить з Донецька, там зараз панує паніка – тобто вони збирають свою «раду міністрів» і будуть вирішувати, що робити», – каже політолог.

Погоджується, що кінцем «республіки» ця подія не стане, і політолог Олег Саакян. Він каже, що Захарченко був суто номінальною фігурою: просто відбудеться зміна одного лідера на іншого. Вбивство, на думку Саакяна, може бути пов'язане з розподілом сфер впливу між спецслужбами Росії, зокрема, ФСБ, Головного слідчого управління і Міністерства оборони РФ.

«Вже давно обговорювалися варіанти того, як треба прибрати Захарченко, – каже політолог. – Україна повинна мати стратегію поведінки для таких випадків. Зараз Україна повинна говорити про те, що безпека на тих територіях не може бути гарантована. Загинув громадянин України, який таким чином уникнув покарання згідно із законом України, та пропонувати перегляд Мінського формату для обговорення цієї інформації».

Політолог Бачо Корчилава у своєму Фейсбук припустив, що вбивство голови угруповання «ДНР» є укріпленням вертикалі ФСБ на окупованій території – просто буде проведена заміна Захарченка на іншого ставленика:

А політолог Юрій Романенко у блозі висловлює думку, що Росія змінює Захарченка, аби полегшити повернення ОРДЛО під контроль України:

«Москва прибирає одіозних представників угруповань «ЛДНР» для того, щоби пришвидшити та полегшити процес повернення цих територій в Україну, адже з такими людьми, як Захарченко, ніхто б в Україні не погодився жити поряд, а тепер і його немає. З іншого боку, цей процес повернення ОРДЛО не відбудеться до президентських і, можливо, парламентських виборів в Україні. Не виключаю, що до кінця року Петро Порошенко підписуватиме якісь угоди щодо Донбасу, які будуть демонструватися у передвиборчій кампанії», – вважає він.

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