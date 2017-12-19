Захід не полишить Україну, бо забагато пов’язав з нею – FT

"Час називати лопату лопатою в Україні", - пише редактор Financial Times в Європі Тоні Барбер, зазначаючи, що реформи, які почались після Майдану 2014 року, зараз перебувають в стагнації.

Політичні лідери номінально заявляють про відданість реформам, а, натомість, готуються до президентських та парламентських виборів 2019 року, йдеться в статті.

"Вкорінена бюрократія" знову здобуває вплив. Українське суспільство втратило віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу, як і обіцяли.

Ці події є загрозливими, адже антикорупційні реформи мають продовжуватись, щоб ця незалежна держава процвітала. Стабільна Україна є важливою для безпеки Центральної та Східної Європи. Дуже сумно, що Україна страждає від російської анексії Криму 2014 року і військового втручання на Донбасі. Однак, коли Україна відхилиться від шляху внутрішніх реформ, вона стає більш вразливою для впливу Росії, менш ймовірно, що вона буде процвітати як незалежна країна, йдеться в статті.

"У Львові, активісти громадянського суспільства і розлючені українці говорили мені, що влада після Майдану виявилась не кращою за їх попередників. Це справді потужне звинувачення з огляду на шокуючий рівень корупції, пов’язаний з Віктором Януковичем та його спільниками", - зазначає Барбер.

Ці виклики відомі на Заході. Держсекретар Рекс Тіллерсон наголосив: "Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції".

Певним чином дивно, що Захід не піддався "втомі від України". Очевидно, забагато вже пов’язане з Україною, зазначає журналіст.

Звичайно, не можна говорити про те, що нічого не було досягнуто. Серед позитивів журналіст відзначив "реформи ціноутворення на газ під керівництвом прем’єр-міністра Гройсмана", однак, все ж наголосивши, що в вересні незалежний представник наглядової ради «Нафтогазу» пішов у відставку через "зростання політичного втручання".

На думку експерта, ці проблеми не є унікальними для України, але певні риси - індивідуальні. Наприклад, олігарх Коломойський здобув вплив, організовуючи волонтерів для захисту Донбасу від сепаратистів, яких озброює Росія. Олігархи отримують політичний вплив частково через те, що місцеві політичні партії залежать від їх фінансування, наголошує журналіст.

Надихає те, що підтримка США залишається непорушною, а Угода про асоціацію України з ЄС створює можливості економічного зростання, йдеться в статті. Західні лідери не бажають домовлятись з Росією за спиною України.

"Однак, чим більше економічного прогресу досягає Україна, тим більше спокуса для лідерів зволікати з подоланням корупції. Це те, що відбулось за Порошенка. Хто б не переміг в 2019 він має бути достатньо сміливим, щоб йти іншим шляхом. Незалежність країни та добробут українського суспільства потребують саме цього", - зазначає видання.

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