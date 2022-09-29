Росія не готова до поразки під Лиманом. Західні аналітики про бої на Донбасі та мобілізацію в Росії

Британські та американські аналітики пишуть, що моблізація, ймовірно, завдасть більше шкоди, ніж принесе користі російській державі та армії. Вони також вважають, що українські війська просунулися на Донбасі в районі ключового міста Лиман, але російська інформаційна машина не готова до того, щоб представити такі новини в позитивному ключі. А це призводить до подальшої деморалізації російської армії та «гніву» в російських націоналістичних мілітаристських колах.

Кількість росіян, які втікають від мобілізації за кордон, імовірно, перевищує кількість війська, з яким Росія напала на Україну в лютому 2022 року, повідомляє британська розвідка.

«Через сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які прагнуть уникнути призову. Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують розмір загальних сил вторгнення, які Росія виставила в лютому 2022 року», – повідомляє британська розвідка у своєму зведенні від 29 вересня.

Британські аналітики звертають увагу на те, що керівництво Росії власними зусиллями підриває свою економіку, тому що не лише значна частина працездатних чоловіків вилучається з економіки, але і втікають з Росії багатші та освіченіші росіяни, що не зможе не позначитися на економіці країни та її перспективах.

«Серед тих, хто намагається виїхати з Росії, багато заможних і добре освічених, – мовиться у повідомленні. – У поєднанні з тими резервістами, яких мобілізують, внутрішні економічні наслідки зменшення кількості робочих рук і прискорення «витоку мізків», ймовірно, ставатимуть дедалі суттєвішими».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що українські війська, ймовірно, завершують оточення міста Лиман.

«Розвал Лиманської кишені, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та західної Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям Росії вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська», – кажуть американські дослідники у повідомленні, опублікованому пізно ввечері 28 вересня.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що російське військове керівництво не підготувалося інформаційно до «потенційно неминучої поразки росіян у Лимані», що, «ймовірно, ще більше знизить і без того низький бойовий дух росіян».

Вашингтонські дослідники пишуть, що російське військове керівництво не може пояснити військам, чому вони відступають, і це викликає деморалізацію армії та «гнів російського націоналістичного інформаційного простору».

На думку дослідників, ймовірно, в цьому була причина того, що Кремль наказав про часткову мобілізацію майже відразу після першогомасштабного контрнаступу України.

«Майбутні досягнення України навколо критично важливих районів Донецької та Луганської областей можуть вбити додатковий клин між російськими націоналістами та військовим керівництвом, а також між російськими військами та їхнім начальством», – зауважують у ISW.

Американські фахівці кажуть, що російська влада продовжує надсилати щойно мобілізованих і недостатньо навчених новобранців для посилення залишків різних підрозділів, послиаючись на дані українського Генштабу та численні повідомлення у соціальних мережах.

Аналітики кажуть, що той факт, що російські війська в Україні посилюють погано дисциплінованими, непідготовленими людьми, узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що навіть найелітніші частини Росії зазнали значних втрат в Україні.