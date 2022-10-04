«Українці вчергове замикають кільце». Експерти коментують наступ на Херсонщині

У той час, як Верхня палата російського парламенту проголосувала за схвалення включення чотирьох українських регіонів до складу Росії, російські військові визнають, що їхні сили пришвидшеними темпами покидають східні та південні райони України, повідомляє агентство Reuters.

Рада Федерації на засіданні у вівторок, 4 жовтня, одностайно ратифікувала закон про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після вчорашнього голосування в Державній Думі, нижній палаті Росії. Коли президент Росії Путін підпише ці документи, процес анексії близько 18% територій України мав би бути завершений.

Але російські військові не в стані втримати ці території, які Росія хоче проголосити своїми. Агентство Reuters звертає увагу на те, що хоча російські генерали і не коментують відступ, карти російського міністерства оборони, представлені у вівторок, показали швидкий відступ російських військ з районів на сході та півдні України під натиском українського контрнаступу.

Під Херсоном відступають російські елітні війська – експерти

Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни (ISW) підтверджують, що за останню добу українські війська досягли значних успіхів на сході – біля Лиману, що на Донбасі, та на півночі Херсонської області.

«Російські підрозділи, які зазнали поразки на цих фронтах, раніше вважалися одними з найпотужніших серед звичайних бойових сил Росії», – зауважують американські експерти у своєму твіті.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес також твітує про те, що «дуже вражений методичним підходом українського Генерального штабу», який підготував умови навколо Херсона перед наступом, вдало використав місцевість, зокрема, наявність великої річки, та дальній точний вогонь. Таким чином вдалося зв’язати російські сили, аналізує американський генерал, «щоб вони не могли втекти або піти допомогти в інших місцях».

При цьому, генерал у відставці Годжес поширює повідомлення Вишеград 24 - групи, яка збирає новини з Центральної та Східної Європи, публікує мапи останніх годин боїв, де вказано, що «крім наступу на південь уздовж Дніпра, українська армія наступає також із заходу, дійшовши до села Чкалове».

«Російські війська знову опинилися під загрозою оточення, оскільки українці вчергове замикають кільце», – твітує Вишеград 24.

Ніхто не віддає за столом переговорів того, що виграно в бою – американський генерал у віставці

Інший чотиризірковий американський генерал у відставці Баррі Маккефрі також вважає, що українські війська зараз мають шанс відрізати і захопити 15 тисяч військових у Херсонському кільці.

В інтерв’ю телеканалу MSNBC у понеділок, 3 жовтня, бойовий генерал сказав, що це була б «чудова можливість, але попереду - важка боротьба на півдні».

«Я думаю, що навколо Херсона є стратегічний центр ваги цієї війни. Українці повинні контролювати Чорне море, щоб бути економічно життєздатними у майбутньому. Можливо, вони є на порозі того, щоб захопити 15 000 або більше російських військ, які зараз відрізані від мостів через річку», – каже Маккефрі.

Він додає, що Захід повинен відкинути дискусії про те, щоб «не принижувати» російське керівництво і мовляв чимшвидше почати переговори про мир. Бо найкращою позицією для переговорів президента України Володимира Зеленського, на думку генерала, є військові успіхи.

«Ніхто ніколи не віддає у дипломатичному процесі того, що вони виграли на полі бою, тому Зеленський та його сили повинні продовжувати наступ», – каже генерал у відставці Маккефрі в інтерв’ю MSNBC.

Те, що російські війська не можуть втримати території, які Росія вже оголосила своїми, помітив і колишній міністр закордонних срав Швеції, а нині - Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

«Ситуація виглядає недобре для російських сил у північній частині Херсонського кільця. Кажуть, у них є кілька підготовлених рубежів оборони, але тут це явно не допомогло», – твітує європейський дипломат і політик.

Агентство Reuters зауважує, що лінія контролю Росії на правому березі Дніпра у Херсонській області змістилася на карті на 25 км на південь, до лінії, що йде на захід від прибережного містечка Дудчани.

Як наголошують кореспонденти агентства, це був би не перший випадок, коли Москва визнавала відступ у такий завуальований спосіб.

11 вересня карта, яку оприлюднило міністерство оборони України, показала, що після блискавичного українського наступу російські війська залишили більшість контрольованих ними частин Харкова, аж до Осколу.