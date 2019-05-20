"Потужна промова", "боїться сказати: "Росія", - західні оглядачі по-різному оцінили виступ Зеленського

Західні експерти розійшлись в оцінках інавгураційної промови нового президента України. Питання ставлення Володимира Зеленського до Росії та внутрішніх реформ в Україні привернули найбільшу увагу коментаторів.

Зеленський приділив замало уваги основним внутрішнім проблемам, що стоять перед країною, вважає Адріян Каратницький, експерт американського аналітичного центру Atlantiс Council.

"Перша промова президента Зеленського зосередилась на конкретних заходах спрямованих на зміну теперішнього політичного статусу-кво, однак не надав деталі вирішення конкретних питань, що стоять перед країною: як стимулювати економічне зростання у рік величезних боргових виплат, як реформувати непрацюючу і корумповану судову систему, як полегшити поширену бідність і як усунути російські сили з української території".

Однак, саме фраза Зеленського про важливість внутрішніх реформ, отримала позитивний коментар колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта.

"Гарна фраза. Шлях України, як і інших країн до Європи лежить через реформування економік, подолання корупції та забезпечення демократії", - написав експерт у Twitter.

Боїться сказати "Росія", - так прокоментував виступ Зеленського політолог Тарас Кузьо.

"Як і в серіалі "Слуга народу", в сьогоднішній інавгураційній промові Зеленський надто боїться сказати "Росія", "російські". Зе говорить про мир і припинення війни, але надто боїться сказати, яка країна провадить військову агресію проти України", - твітує політолог.

"Гарна, потужна промова", - коментує дослідник інституту Brookings та екс-посол США до України Стівен Пайфер.

"Гарна, потужна промова, в якій він встановлює завдання для себе в якості шостого президента України", - йдеться у твіті Пайфера.

Погоджується з Пайфером в позитивній оцінці промови Зеленського і Сергій Куделя, професор Університету Бейлор у штаті Техас, США.

"Сильна інавгураційна промова", - твітує науковець. Серед найбільш важливих пунктів промови, він виокремив пріоритетне значення, яке новий президент надав врегулюванню конфлікту на Донбасі через поновлення переговорів з Росією, визначив шлях до примирення через емпатію, прощення і відкидання сили; зробив наголос на обмеженні ролі уряду і посиленні участі громадян в управлінні.

Куделя також відзначив положення Зеленського, що Україна перетвориться не європейську країну, коли навчиться діяти і думати як європейці; наголосив на тому, що розпуск парламенту - передумова реального прогресу; та підкреслив необхідність поважати національне розмаїття країни.

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