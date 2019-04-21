Як дані екзит-полів коментують західні оглядачі

Голос Америки зібрав перші коментарі даних екзит-полів другого туру президентських виборів в Україні, згідно з якими більше 70% голосів набрав Володимир Зеленський.

"Україна тепер - комедемократія?", - твітує журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке .

Дослідник Carnegie Endowement Балаш Ярабік пише: "Нагадування: Порошенко п'ять років тому досяг навіть більшої перемоги (у першому турі, вперше в історії). Завдання Зеленського - (не) "просте" - не бути Порошенком".

Професор Королівського коледжу в Лондоні Александр Кларксон пише: "Нове українське керівництво довкола Володимира Зеленського на 20-30 років молодше за інші владні групи у майже всіх пострадянських країнах. Україна тепер у пост-пост-радянському світі".

Канадський журналіст Майкл Колборн твітує, цитуючи повідомлення Петра Порошенка: "Це не твіт того, хто щойно що був переможений... це твіт того, хто знає, що парламентські вибори за шість місяців - і думає, що він має відіграти провідну роль. Побачимо".

​"Тож Україна стане першою країною окрім Ізраїлю, де президент І прем'єр-міністр - євреї. Але я думав, що це "фашистська хунта", - іронізує оглядач Politico Дейвід Патрікаракос.

Про безглуздість російської пропаганди каже й кореспондент Financial Times Макс Седдон: "Можливо, Росія повинна переглянути пропаганду на наступні п'ять років про те, що ця країна переповнена нацистами!"

Сам Зеленський у нещодавньому інтерв'ю заявив, що поміщає своє єврейство на 20-те місце серед численних "недоліків" (пише "Новое Время").

Експертка з питань України у неурядовій організації Crisis Group, Катарін Квінн-Джадж застерігає, що не варто поспішати із узагальненнями щодо сприйняття Зеленського, фокусуючись на історичній спадщині його родини. При цьому вона звертає увагу, що обрання першого чорношкірого президента в історії США, США Барака Обами, у 2008-му році нині не стоїть на заваді тому, що націоналістичні, або навіть расистські настрої частини населення дехто називає однією з проблем Америки.

"Пам'ятаєте, як Америка очистилась від історичного расизму, коли обрала Обаму?", - твітує експертка.

"Один із тих рідкісних випадків, коли ти не соромишся перегляду за раз цілого сезону серіалу на Netflix, тому що це заради роботи", - жартує про серіал "Слуга народу" журналістка Associated Press у Москві Наталія Васільєва.

Дивіться також: Спостерігачі зі США прокоментували другий тур виборів. Відео