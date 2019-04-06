Сюрреалістична, сенсаційна – західні ЗМІ не шкодують епітетів для президентської кампанії в Україні

«Українська сенсаційна президентська кампанія зробила ще один сюрреалістичний поворот у п’ятницю, коли діючий президент та його опонент-комік Володимир Зеленський здали аналізи крові в прямому ефірі перед дебатами», - йдеться в статті CNN від 6 квітня.

Видання відзначило надзвичайний інтерес до виборів в країні, зауваживши, що змагання між кандидатами все більше стає схожим на «медійне видовище», адже дебати відбуватимуться «на найбільшій арені країни», стадіоні на 70 000 місць, де раніше виступала Мадонна, Шакіра та Ред Хот Чіллі Пепперз.

Термін «сюрреалізм» використало і видання The Los Angeles Times, опублікувавши статтю присвячену виборам в Україні під назвою «Тест на нарокотики та відеодуель: українські президентські вибори входять у другий, більш сюрреалістичний тур».

Перемога Зеленського в неділю стала референдумом про п’ятирічне правління Порошенка, а швидка відповідь Порошенка може легко обернутись референдумом про некомпетентність Зеленського

Щодо наступних дебатів, видання зауважує важливість того на якому каналі вони відбудуться. «Олігархи володіють основними телемережами України і їх власники часто використовують популярні медіа для просування власних політичних прагнень». Порошенко володіє 5-тим каналом, а шоу Зеленського транслюються на «1+1», яким володіє Коломойський, зауважує видання.

Перемога Зеленського в неділю стала референдумом про п’ятирічне правління Порошенка, цитує The Los Angeles Times дослідника Фундації Карнегі Балаша Ярабіка. А швидка відповідь Порошенка напропозицію про референдум «може легко обернутись референдумом про некомпетентність Зеленського», - додає аналітик.

Постать Зеленського продовжує привертати значну увагу оглядачів. Історик Енн Епплбаум в колонці для The Washington Post аналізує серіал «Слуга народу», визначаючи риси сценічного образу Зеленського, які могли привабити виборців в реальному житті. "Українці намагаються визначити, де закінчується серіал, а де починаються вибори". Так називається колонка Епплбаум.

Першим справжнім випробуванням Зеленського як політика стануть саме дебати, переконана дослідниця. «Якщо він зможе встояти в тих умовах і відповісти на питання щодо війни, економіки, міжнародної політики та енергетики – і зможе зробити це як Зеленський, а не Василь (Голобородько – ГА), тримаючи обличчя – то він матиме шанс. Звичайно, якщо він просто розсмішить людей, можливо, це дасть йому навіть більший шанс», - пише Епплбаум.

Британське видання Independent стверджує, що перемога Зеленського в першому турі перестала сприйматись як жарт і в Росії.

Російська преса приділяє більше уваги українським виборам, ніж вона приділяла уваги виборам в Росії рік тому, і намагається виставити вибори в Україні, як абсурдні. «Однак, це стає більш небезпечною територією для Кремля», - пише видання. «Україна демонструє дуже відкриту демократію, коли теперішній президент дебатуватиме проти молодого, кмітливого і популярного конкурента – жарти можуть скінчитись» в Москві, де навіть ім’я провідного супротивника Путіна Олексія Навального не згадується в ефірі.

«Розрив у демократії між Росією та Україною привернув увагу спостерігачів у п’ятницю, коли речника Кремля Пєскова запитали, чи Кремль колись погодиться на телевізійні президентські дебати», пише видання, наводячи відповідь Пєскова, який сказав, що це задлежатиме від обставин і додав, що коли кандидат має потужнну підтримку людей, а інший її не має, це – не дебати.

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