У столиці США ввели посилені заходи безпеки напередодні акції протесту

В суботу в американській столиці відбудеться акція протесту "Справедливість для 6 січня" на підтримку учасників заворушення у Вашингтоні, що відбулось в день, коли американський парламент посвідчував результати голосування на президентських виборах. Тоді, 6-го січня, натовп пішов на штурм Капітолію, в результаті якого декілька осіб загинуло, було пошкоджено будівлю парламенту. ФБР висунув звинувачення більш ніж 600 особам, які брали участь у нападі.

Перед акцією, що має відбутись цієї суботи, в столиці запроваджено посилені заходи безпеки. Навколо будівлі американського парламенту знову зведено огорожу. Цю огорожу, яку спорудили навколо Капітолію, після подій 6 січня, було знято в липні. Поліція Капітолію звернулась до Пентагону із запитом за потреби направити до столиці службовців Національної гвардії.

Адміністрація безпеки на транспорті оголосила про посилення заходів безпеки в аеропортах американської столиці. "Подорожуючі помітять більшу присутність правоохоронців та більше уваги в рамках підходу до транспортної безпеки на основі ризиків та даних розвідки", - заявив речник Адміністрації, повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ США оголосило, що забезпечить кращу присутність правоохоронців, ніж під час подій 6 січня. Про це під час спілкування з пресою оголосила заступниця міністра Мелісса Сміслова.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила впевненість, що цього разу правоохоронці будуть готові до можливих заворушень. "Вони мають власні плани, - сказала Пелосі про протестувальників в четвер. - Всі будуть більш ніж готові до них".

Колишній президент США Дональд Трамп в четвер заявив про свою підтримку "тих, кого так несправедливо переслідують через участь в протесті 6 січня".

В статті використано матеріали Reuters.

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