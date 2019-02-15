Нові заходи США стосовно Венесуели: санкції та гуманітарна допомога

Міністерство фінансів США включило до санкційного переліку п'ятьох посадовців, "пов'язаних з незаконним колишнім президентом Ніколасом Мадуро", йдеться на офіційному сайті установи.

"Міністерство фінансів продовжує вживати кроків проти посадовців, які допомагали незаконному режиму Мадуро в утисках проти народу Венесуели. Ми запроваджуємо санкції проти посадовців, які відповідають за апарат безпеки та розвідки Мадуро, який систематично порушує права людини і утискає демократію, включаючи через тортури та брутальне застосування сили", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

"Ми маємо намір переслідувати тих, хто сприяє корупційній та хижацькій поведінці Мадуро, включаючи через запровадження санкцій проти президента PdVSA та інших, забираючи активи, які за правом належать народу Венесуели", - додав він.

Раніше Сполучені Штати, Канада, Австралія та більшість держав Південної Америки заявили, що більше не визнають Ніколаса Мадуро в якості президента країни. США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та інші країни Євросоюзу заявили, що визнають тимчасовим президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Ґуайдо, який також очолює законодавчий орган країни - Національні збори.

Для того, щоб полегшити ситуацію в країні, США підтримують зусилля з надання гуманітарної допомоги тимчасовому уряду очолюваному Ґуайдо. Держсекретар США Майк Помпео назвав успішними зусилля уряду Ґуайдо з залучення міжнародної допомоги.

"Ми вітаємо тимчасовий уряд Ґуайдо з успішною конференцією в Організації Американських Держав, де 30 країн, разом з неурядовими організаціями та приватним сектором, засвідчили підтримку народу Венесуели під час цієї гуманітарної кризи. Час дозволити надходженням гуманітарної допомоги", - написав Помпео у Twitter.

Венесуела - латиноамериканська країна, яка хоч і має найбільші у світі розвідані поклади нафти, потерпає від затяжної економічної і політичної кризи, що загострилася в останні місяці.

Річний рівень інфляції у Венесуелі досягнув 1 300 000% на тлі браку харчів, ліків і товарів повсякденного вжитку. ООН повідомляє, що з 2014 року три мільйони венесуельців емігрували зі своєї країни.

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