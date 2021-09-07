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Як захистити дітей від COVID-19 і що означатиме успіх в подоланні пандемії, говорять експерти США

Директор Національних інститутів США з алергій та інфекційних хвороб д-р Ентоні Фаучі

Звертати увагу на оточення дитини та носити маски, радить Директор Національних інститутів США з алергій та інфекційних хвороб д-р Ентоні Фаучі.

Вакцинація тих, з ким спілкується дитина є важливим елементом захисту, сказав інфекіціоніст в коментарі CNN в неділю.

"Захистити дітей, які за віком не можуть бути вакциновані, можна, якщо вони перебуватимуть в оточенні вакцинованих людей - друзів. родини, вчителів, співробітників у школі", - говорить Фаучі.

Ймовірно, країна не зможе повністю позбутись цього вірусу. Про це в коментарі Politico заявив головний хірург США Вівек Мурті.

Він, однак, закликав американців докладати зусиль, щоб зменшити кількість заражень.

"Успіх не означатиме нуль випадків, - говорить Мурті. - Успіх означатиме - дуже мало людей в лікарнях і дуже мало госпіталізацій".

Останнім часом у США реєструють новий спалах коронавірусу та зростання рівня госпіталізацій, особливо в регіонах, де рівень вакцинкації залишається низьким. "Це немов життя у двох різних Америках", - говорить головний хірург країни.

В статті використано матеріали CNN, Politico.

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