Захист Трампа представив Сенату 6 аргументів, щоб довести, що президент США не тиснув на Україну

В суботу команда юристів президента США Дональда Трампа розпочала презентацію аргументів на захист президента в рамках процедури розгляду імпічменту в Сенаті США.

Під час своїх свідчень юристи Трампа намагаються переконати сенаторів у тому, що в діях американського президента щодо України не було порушень.

Палата представників США, де більшість контролюють демократи, винесла рішення про імпічмент президента на основі двох звинувачень – тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента, а також у перешкоджанні роботи Конгресу.

У своєму виступі у суботу заступник команди захисників Трампа Майк Пурпура озвучив шість аргументів на користь невинуватості Трампа.

Трамп надав більше допомоги Україні, ніж адміністрація Обами, зокрема надавши Україні Джавеліни. Також адміністрація Трампа значно посилила санкції проти Росії. Виклад телефонної розмови між Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським від 25 липня минулого року, не свідчить про те, що оборонну допомогу США використовували як засіб тиску на Україну. Українці неодноразово говорили про відсутність на них тиску. На час розмови з президентом США, українська сторона не знала про затримку допомоги. Не було відкрито розслідувань проти політичного опонента Трампа - Джо Байдена, відкриття якого, згідно до звинувачень, Трамп вимагав від України. Україна отримала оборонну допомогу.

У суботу Білий дім видав низку повідомлень у Twitter на підтримку аргументів юристів.

«Президент Зеленський та його помічники однозначно не знали про паузу у наданні безпекової допомоги Україні» до публікації в Politico 26 серпня 2019 року, йдеться в одному з повідомлень Білого дому.

Раніше сторона обвинувачення наводила свої аргументи, зокрема спираючись на свідчення посадовиці Пентагону Лори Купер про те, що українська сторона висловлювала занепокоєння стосовно затримки допомоги ще перед 25 липня. Також конгресмени підкреслювали роль Конгресу в тому, що допомогу було розблоковано і допомога Україні тривала і наголошували на інкриміную чому характері розмови Зеленського та Трампа від 25 липня.

Оголошення обвинувачень тривало три дні. В суботу, понеділок та вівторок, команда юристів, яка захищатиме президента, матиме такий самй час, щоб озвучити свою позицію.

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