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- Голос Америки
Уряд США готується захищати вибори до Конгресу від можливих кібернападів Росії, Китаю та Ірану
За 75 днів до проміжних виборів, які відбудуться в листопаді, Міністерство оборони США разом із іншими американськими відомствами вживають всіх зусиль для захисту виборчої системи США від іноземного втручання та іноземного впливу, повідомили в уряді США.
Разом ми забезпечуємо швидкість і єдність зусиль проти будь-якого іноземного супротивника, який може прагнути підірвати наші демократичні інститути.Пол М. Накасоне, командувач USCYBERCOM і директор АНБ/Начальник Центральної служби безпеки.
За даними Офісу директора національної розвідки, Росія, Китай, Іран та інші іноземні зловмисники можуть намагатися втрутитися у процеси голосування в США та вплинути на сприйняття виборців. Така іноземна діяльність може загрожувати підірвати основні принципів американської демократії та вплинути на суспільні настрої США, йдеться у заяві відомства.
Агентство національної безпеки/Центральна служба безпеки повідомляють, що спільна група безпеки виборів USCYBERCOM і АНБ, яка знову відновила свою діяльність на початку 2022 року, об’єднує зусилля обох організацій для перешкодження та зменшення спроможностей іноземних супротивників втручатися та впливати на голосування громадян США та підрахунок цих голосів.
«Разом ми забезпечуємо швидкість і єдність зусиль проти будь-якого іноземного супротивника, який може прагнути підірвати наші демократичні інститути», — сказав генерал армії США Пол М. Накасоне, командувач USCYBERCOM і директор АНБ/Начальник Центральної служби безпеки.
Як повідомляв Голос Америки, Україна також є ціллю для численних кібернападів. Практично щодня Україна реєструє кіберінапади і кількість великих кібернападів з початку року склала 1600, заявив Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму виступі на конференції Групи кіберініціатив у США раніше цього місяця. Жора додав, що російські мережі також потерпають від нападів активістів, однак, зауважив, що уряд України не проводить кібернапади.
"Ми не підтримуємо це, але вдячні цим людям, які зменшують здатність нашого ворога нападати на Україну", - додав Жора про волонтерів, які проводять кібернапади проти Росії.
Жора закликав Європу до солідарності у протистоянні російській гібридній війні, і, зокрема кібернападам.
17 серпня Естонія заявила про те, що відбила "наймасштабніший кібернапад з 2007 року".
"Вчора Естонія стала об'єктом наймасштабнішої кібератаки з 2007 року, - твітує Луукас Ілвс, заступник міністра цифрової трансформації країни. - З деякими нетривалиси і невеликими виключеннями, повний доступ до вебсайтів залишався весь день. Напад залишився практично непомітним в Естонії".
Російська група Killnet взяла на ебе відповідальність за напад, який відбувся після того, як в країні усунули радянські пам'ятники.
В заяві групи в Telegram Killnet вказала, що обмежила доступ до більш ніж 200 державних та приватних установ Естонії, пише Reuters.
Всі новини дня
- Ілона Войтович
- Голос Америки
Що нового у пакеті допомоги Україні від Пентагона? Відео
Ракети TOW, гаубиці M119, дрони ScanEagle та інше. Новий пакет допомоги обсягом $775 млн має підвищити мобільність українців, зокрема на півдні України, - кажуть у Пентагоні.
Піаніст Фіма Чупахін зіграв гімн України у Нью-Йорку до Дня незалежності. Відео
Український піаніст та композитор із Нью-Йорка Фіма Чупахін зіграв гімн України в одному із найвідоміших парків Великого яблука "Вашингтон Сквер". Чупахін та Razom for Ukraine організували благодійний концерт до Дня Незалежності України 24 серпня.
У Нью-Йорку підняли український прапор до Дня незалежності України. Відео
Мер міста Нью-Йорк підняв український прапор до Дня незалежності України і оголосив вівторок, 23 серпня, Днем української спадщини. "Це честь виявляти солідарність з вами у ваше 31-річчя незалежності. І підняти цей прапор, це підняти дух українського народу."
- Голос Америки
Ексклюзив: український інженер-атомник розповів про умови всередині Запорізької АЕС
Інженер, який з 4 березня працює в умовах російської окупації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), розповів Голосу Америки, що російські війська розмістили артилерійські та ракетні установки на території станції та навколо неї та самі спричинили вибухи поблизу станції в явній спробі дискредитувати українських військових.
Розповідь інженера, особа якого тут не розголошується, через побоювання помсти з боку окупаційної влади, підтверджує заяви українського уряду про те, що Росія несе відповідальність за вибухи на території найбільшої в Європі атомної електростанції. Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що вибухи є результатом українського ракетно-артилерійського вогню.
Ведуться переговори щодо доступу інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до місця події для визначення ризику катастрофічної аварії. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив цього тижня, що сподівається незабаром завершити переговори з двома країнами щодо деталей інспекційного візиту.
Інтерв'ю з інженером, давнім мешканцем міста Енергодар, де розташована станція, відбулося перед тим, як українська державна компанія "Енергоатом" оголосила в четвер, що пожежі на сусідній вугільній електростанції призвели до обриву останньої лінії передачі між заводом та українською енергомережею. Пізніше МАГАТЕ на основі даних з України, повідомило, що електропостачання станції було відновлено.
Інтерв’ю Грузинської служби Америки подається в перекладі.
Голос Америки: Наскільки складною є нинішня ситуація на Запорізькій АЕС?
На сьогоднішній день ситуацію на Запорізькій АЕС можна охарактеризувати як стабільно складну. На даному етапі безпека АЕС знаходиться під контролем. Але весь персонал ЗАЕС змушений працювати під сильним тиском з боку росіян.
Через це психологічний стан співробітників критичний. Крім майже щоденних обстрілів і бомбардувань, Запорізька АЕС є найбільшою в Європі, і витік радіації був би глобальною катастрофою.
Голос Америки: Українська сторона стверджує, що росіяни часто використовують територію АЕС для артилерійських і ракетних ударів, а також мінують машинні зали ядерних реакторів.
Я можу підтвердити, що так. Різні типи російських артилерійсько-ракетних установок розташовані як на території АЕС, так і навколо неї, по периметру, біля Каховського водосховища. Територія електростанції також заповнена іншою російською військовою технікою. Щодо мінування закладу, то тут теж про це говорять, але я особисто цього не бачив.
Голос Америки: Українська сторона також стверджує, що росіяни самі бомблять територію ЗАЕС.
Кілька разів з так званої промзони бомбили місця, які не можуть вплинути на безпечну роботу електростанції. Я вважаю, що росіяни намагаються дискредитувати Збройні сили України з метою пропаганди того, що українська армія б’є по АЕС з іншого боку Дніпра. При цьому росіяни навмисно пошкодили високовольтні лінії електропередач, які з’єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України.
Голос Америки: Яку небезпеку це становить для атомної електростанції?
Щоб нормально функціонувати, атомна електростанція повинна передавати вироблену енергію в енергосистему, а електроенергія потрібна для належної роботи насосів і своєчасного охолодження палива в ядерних реакторах.
Тут вважають, що росіяни, пошкодивши високовольтні лінії електропередач, хочуть влаштувати невелику аварію і ненадовго зупинити ЗАЕС, потім поставити нам електроенергію з Криму і автоматично перевести АЕС на російську енергетичну систему. Це дуже небезпечний план.
Голос Америки: Як зараз керують Запорізькою АЕС?
Атомна електростанція знаходиться під управлінням Національної атомної енергогенеруючої компанії України, і ми отримуємо зарплату в українських гривнях, які зараховуються на наші банківські картки.
Поки що росіяни не чіпали управління АЕС, хоча я думаю, що скоро це станеться. Тиск посилюється. Сюди неодноразово приїжджали представники «Росатома».
Мовляв, незабаром ми будемо повністю підпорядковані «Росатому». Ми будемо працювати на російську енергосистему, і нам будуть платити в російських рублях.
Нам кажуть, що тим, хто виступає проти цього, доведеться залишити роботу. З початку окупації багато хто виїхав. Проте для безпечної роботи станції оперативний персонал знаходиться на місці та продовжує працювати в штатному режимі. Що буде, якщо нас відключать від енергосистеми України, сказати дуже важко. Сподіваюся, цього не станеться.
Голос Америки: Яка ситуація в місті Енергодар?
В Енергодарі ситуація відносно спокійна, якщо так можна назвати окупацію. Періодично відбуваються артилерійські обстріли. Є ще постріли, судячи зі звуків. Я думаю, що росіяни бомбардують міста Нікополь і Марганець на тому боці Дніпра з нашого боку, тобто з Каховського водосховища.
Енергодаром керує російська військова адміністрація. Свободу слова та вираження знищено. Українські телеканали та інтернет закрито. З 13 липня російський інтернет “Міранда” увімкнено з Криму. З 1 серпня припинилась і українська пошта. Пішли й українські банки. Всім зарплату і пенсію виплачують у гривнях на картку. Тут у магазинах і на ринках в обігу як українські гривні, так і російські рублі.
З вересня росіяни збираються почати викладати в школах російською мовою, хоча значна частина вчителів пішла, і я не знаю, як вони це зроблять. Вони повністю зруйнували систему освіти. Вони роздають російські паспорти. Цей процес теж йде погано і охопив не більше кількох десятків бабусь і дідусів. Зрушити питання про так званий референдум «Запорізької республіки» поки не змогли. Вони не мають реальної підтримки.
Незважаючи на війну, ми ще не відчуваємо дефіциту продуктів чи ліків у місті, хоча ціни на все катастрофічно зросли. Поставки здійснюються з Криму та Росії, а також із Запоріжжя, Дніпра та Харкова. Ця логістика ще працює.
Частина людей покинула місто і ще їдуть. Залишилися люди сім'ями, які роками працюють на Запорізькій АЕС. Я особисто не знаю, куди звертатися, якщо ситуація ще більше ускладниться.
Голос Америки: повідомлялося, що росіяни погодилися допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. Що вони можуть змінити?
Міжнародне агентство з атомної енергії проводило тут періодичні інспекції і тепер після інспекції зробить висновок, чи дотримуються на Запорізькій АЕС норми безпеки, чи є загроза аварії чи витік радіації.
Очікується, що після висновку Агентства, міжнародний тиск на Москву посилиться, і Росія буде змушена вивести важке озброєння та війська з АЕС. Я вважаю, що це нереально. За власним бажанням росіяни звідси не підуть. Без війни це неможливо.
Люди тут також дуже незадоволені українською владою і вимагають відповіді від Зеленського. Ми практично без бою здали весь південь. Ми роками знали, що Крим був анексований, і всі чекали нападу звідти.
У цей час росіяни увійшли в Херсон, Мелітополь — сюди теж практично без серйозного військового опору. Принаймні це має бути, щоб вони не увійшли в Запорізьку область. Досі не вірю в те, що сталося. Як можна було віддати Запорізьку АЕС Росії? Життя в окупації жахливе.
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