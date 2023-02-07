Комітет Сенату США приєднався до проекту на захист 14 увʼязнених кримських журналістів

Ймовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, а перспективи встановлення миру зменшуються, заявив під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Російське вторгнення в Україну завдає незліченних страждань українському народу з глибокими глобальними наслідками. Перспективи миру продовжують зменшуватися. Я боюся, що світ скочується у більшу війну. Я боюся, що він це робить з широко розплющеними очима", - підкреслив Гутерреш.

Тим часом за даними заступника генсека з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, які він озвучив під час засідання Ради Безпеки ООН, сім тисяч цивільних українців вже були вбиті під час цієї війни. Це лише офіційні дані ООН, реальні цифри, за словами Гріффітса, - більші.

Окрім того, 17,6 мільйонів українців, а це майже 40% населення потребують гуманітарної допомоги. Вісім мільйонів були змушені залишити Україну, майже п’ять з половиною стали внутрішньо переміщеними особами.

"Незліченна кількість людей днями та тижнями сидять у підвалах, шукаючи захисту від бомб. Зруйновані будинки, школи, лікарні та інша критична цивільна інфраструктура. Цілі міста, селища та села зазнали серйозних руйнувань", - додав він.

У той же час за словами Гріффітса, народ України захоплює світ своєю стійкістю. "Стійкістю, попри відключення електроенергії та пошкоджений енергетичний сектор у час лютої зими. Стійкістю, попри наявність мін і вибухонебезпечних залишків війни, які змушують людей переселятися та перешкоджають безпечному поверненню людей, гуманітарній діяльності. Стійкістю, попри сексуальне насильство, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та знущання. Народ України не оминуло жодне страхіття війни", - заявив він.

ООН вже надало допомогу майже 16 мільйонам українців – теплий одяг, обігрівачі, паливо та будівельні матеріали, генератори, але там наголошують, що потрібно більше. Саме тому цього місяця у Женеві Гріффітс оголосить про збір коштів для плану гуманітарного реагування у 2023 році. Зараз потреба сягає 3,9 мільярда доларів, аби надати допомогу 11 мільйонів українцям.

Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, російські війська знову завдають ударів по Україні, вражаючи міста та інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів. Мільйони українців – без їжі, електроенергії, води та тепла, коли температура на вулиці опускається нижче нуля. Вона сказала, що це неприпустимо й закликала Росію зупинити атаки на критичну інфраструктуру та вбивство невинних людей.

"Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала використовувати продовольство, електроенергію та зиму як зброю. Це завдає шкоди всім нам, але вбиває українців. Колеги, дії Росії, яка депортує дітей, затримує кораблі з продовольством з України, бомбардує цивільне населення та інфраструктуру, - не є діями країни, готової до миру. Це не ті дії, яких можна було очікувати від членів Ради Безпеки. Ми чули ваші співчутливі заклики до переговорів, до припинення ворожнечі. Це в руках однієї людини - президента Путіна. Він розпочав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, вивівши свої війська з України. І дійсно дозволивши, щоб наступив мир. Для України - це питання виживання", - переконана вона.

Попри численні заяви міжнародних слідчих про сотні виявлених доказів воєнних злочинів російських сил в Україні, представник Кремля в ООН Дмитро Полянський на засіданні Радбезу заявив, що Москва дотримується принципів міжнародного гуманітарного права.

Тим часом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 77 463 об'єктів цивільної інфраструктури. Понад 2 мільйони українців змушені жити у зруйнованому або пошкодженому житлі

У 2022 році по Україні пролунали 14 870 сирен. У Харківській області, наприклад, їхня загальна тривалість за рік склала 55 днів, у Донецькій та Запорізькій областях – 42 дні, у Дніпровській області – 37 днів, у Києві – 27 днів.

Окрім того, останнім часом Росія блокує і роботу Чорноморської зернової ініціативи, загострюючи глобальну продовольчу кризу, сказав він. РФ перешкоджає процедурам перевірки. Відразу після того, як експорт українських продуктів харчування почав зростати, Росія скоротила кількість інспекційних груп з п'яти до трьох і штучно збільшила тривалість кожної інспекції. Також, повідомив Кислиця, російські інспектори регулярно під різними приводами відмовляються працювати, поки всі інші сторони готові виконувати свої обов’язки.

Саме тому, за даними Кислиці, станом на 1 лютого в територіальних водах Туреччини очікували перевірки 114 суден, а кількість виходів із портів залишається критично низькою – до 3 кораблів на добу. Це призвело до зниження експорту українського збіжжя майже на 30% порівняно з попереднім місяцем.

Кислиця переконаний, що потрібно збільшити кількість як груп інспекторів і перевірок на день. Адже, наприклад, у листопаді ООН та Туреччина змогли провести 86 перевірок лише за два дні.

Барбара Вудвард, посолка Великої Британії при ООН також у своєму виступі заявила, що завдяки зерновій ініціативі вдалося збільшити життєво важливі запаси та знизити світові ціни на продовольство. Проте, світовий попит на українське зерно залишається високим.

"І все ж останніми тижнями російські перевірки суден сповільнилися, а черга кораблів, які очікують інспекції, збільшилася. Експорт у рамках ініціативи скоротився. Ми приєднуємося до інших у заклику до Росії виконати свої зобов’язання щодо, цитую безперешкодного експорту продовольства з чорноморських портів України", - закликала вона.