Немає жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення - Білий дім

Відправлення Україні американських танків Abrams "забере багато місяців", заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

В ефірі телеканалу CNN у п'ятницю він сказав, що адміністрація Байдена "не гаятиме час" і працюватиме над навчанням українських сил та зміцнення ланцюгів постачання, щоб ЗСУ були якнайкраще готові для їхнього використання, коли вони зрештою прибудуть в Україну.

На запитання ведучої каналу про те, чи Кірбі вірить, що Київ отримає заявлену техніку до кінця 2023 року, він заявив: "Я не хочу надавати надто конкретну інформацію, тому що ми все ще розробляємо плани, але це забере багато місяців", - сказав Кірбі. А тим часом, за його словами, до України прибуде партія німецьких танків Leopard.

Американські медіа зазначають, що танки Abrams, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають спеціальну "уранову броню" (uranium armour).

Як пише оглядач The Warzone, це - засекречена розробка, що містить збіднений уран (depleted uranium), й танки із такою бронею не експортуються навіть до найближчих союзників США.

Через Білому дому або доведеться переконати інші країни передати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М1 - і це може забрати багато місяців, якщо не рік або більше".

Як пише MSN, американські танки збирають лише в одному місці – на державному заводі General Dynamics в Огайо. Цей завод може виробляти 12 танків на місяць, але, як повідомляється, лінія зараз заповнена новими замовленнями для Тайваню та Польщі.

Іншим варіантом може стати ремонт і переобладнання новими компонентами старіших версій Abrams, які містяться на складах у США, пише The Warzone.

Також нині в інтерв'ю Кірбі не підтвердив інформацію про те, чи розглядає президент США Джо Байден поїздку до Європи, зокрема, Польщі, у час річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але сказав, що Байден залишається "у тісному контакті з президентом Зеленським - вони спілкуються досить часто".

"Я думаю, що президент [Байден], безумовно, у певний відповідний час захоче [поїхати] в Україну", - сказав він, додавши, що зараз про це не йдеться.