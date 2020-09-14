Більшість американців називають дотримання законності та правопорядку провідною проблемою - опитування

За даними опитування Monmouth University, більшість американців занепокоєні дотримання законності та правопорядку. При цьому жоден із кандидатів у президенти США не має переваги над іншим у контексті даної проблеми. Поштовхом до протестів у США послужила загибель після затримання поліцією чорношкірого чоловіка. Протести, які провідні ЗМІ США часто характеризують, як "переважно мирні" також супроводжувались погромами, підпалами, сутичками із поліцією.

Майже дві третини (65%) американців кажуть, що дотимання законності та правопорядку нині становить провідну проблему для країни

Як відзначає опитування, майже дві третини (65%) американців кажуть, що дотимання законності та правопорядку нині становить провідну проблему для країни. 25% називають це незначною проблемою, і 8% - кажуть, що це взагалі не проблема.

"Спостерігаються цікаві варіації у поєднанні із расою, - відзначає Monmouth University. - Республіканці та незалежні виборці, які тяжіють до Республіканської партії (77%) найбільш схильні називати це провідною проблемою. Лише 46% білих нереспубліканців погоджуються із цим. При цьому, нереспубліканці, які є чорношкірими (60%), або належать до іншої етнічної групи (66%) більш схильні, ніж білі нереспубліканці, висловлювати таку думку".

Дослідження відзначає, що жоден із кандидатів у президенти не має значної переваги над іншим з точки зору громадської довіри у питанні забезпечення законності та правопорядку.

"Дещо більше половини (52%) дуже, або дещо впевнені, що Джо Байден може гарантувати дотримання законності та порядку у разі обрання президентом, а трохи менше половини (48%) кажуть те саме про Дональда Трампа у разі його переобрання", - відзначає дослідження.

Президент США неодноразово критикував порушення закону під час протестів, закидаючи при цьому Демократичній партії поблажливе ставлення до насильства.

"Демократи мають почати забезпечувати дотримання законності та правопорядку у містах та штатах, які вони контролюють. Нью-Йорк, Чикаго та Портлен це суціальна катастрофа", - твітував Трамп у серпні.

Конкурент Трампа на виборах президента США Джо Байден також засудив насильство "будь-якого характеру" під час протестів. Критики Трампа називають випадки насильства наслідком його політики, тощо.

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