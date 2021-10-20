Посли "Групи Семи" привітали затвердження закону про НАБУ

Кроком уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій назвали посли G7 прийняття Верховною Радою закону стосовно Національного антикорупційного бюро України, йдеться у заяві дипломатів розміщеній в соцмережах.

Посли привітали Раду з прийняттям закону і відзначили його міжпартійну підтримку.

Дипломати наголосили - вирішальне значення матимуть прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора.

Ухвалення змін до антикорупційного законодавства привітали також у представництві Євросоюзу в Україні.

Як написав у своєму Twitter очільник представництва ЄС Матті Маасікас, це є позитивним кроком на порядку денному антикорупційних реформ в Україні.

Як він додав, "представництво ЄС готове підтримати прозорий та базований на заслугах процес відбору нового директора НАБУ".

Прийняття законопроекту 5459-1, затвердженого Радою в другому читанні 19 жовтня, відповідає вимогам програми МВФ, зазначили в українському Міністерстві закордонних справ.

Законопроект, зокрема, вилучає норму, за якою НАБУ утворює президент, і встановлює нову, за якою директора НАБУ призначає та звільняє Кабінет міністрів України.

Згідно з новим законом, конкурсний відбір на посаду очільника НАБУ проводить конкурсна комісія з шістьох осіб, троє з яких є представниками міжнародних та іноземних організацій.

Ухвалення закону про НАБУ привітав також президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури України", - написав Зеленський у Twitter.

А в представництві ЄС в Україні наголосили - закон захищатиме незалежність та ефективність НАБУ, "що є необхідним для досягнення суттєвих результатів у подоланні корупції високого рівня".

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