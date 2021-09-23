Західні коментатори висловлюються щодо ухваленого у Раді закону про деолігархізацію

Західні оглядачі, експерти коментують ухвалення Верховною Радою у другому читанні закону про олігархів.

"Позитивною новиною", - назвав голосування Крістофер Міллер, американський журналіст, який спеціалізується на питаннях України.

Ухвалений законопроект прокоментував Білл Томпсон з Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Легкість схвалення, за підтримки деяких депутатів із зв'язками з олігархами, каже нам все, що треба знати щодо імовірної ефективності цього законодавства щодо досягнення заявленої мети", - твітує Томпсон.

"Багатії України мають великий досвід щодо структурування свого бізнесу так щоб обійти вимоги декларувати статки, які їм не подобаються. Виключення з великої приватизації - незначна проблема для людей, які вже володіють більшістю того, чим в Україні варто володіти. Якщо олігархи чогось хочуть, вони імовірно можуть отримати це напряму. Обмеження щодо участі у партіях та пожертвуваннях буде дуже складно моніторити в непрозорому політичному середовищі України. Є чимало способів спрямувати гроші туди, куди хочуть олігархи", - також відзначив Томпсон.

Критично щодо законопроекту висловилась політична оглядачка Аріяна Ґіць, яка назвала законопроект "жахаючою концентрацією влади незаконними методами в руках президента".

Ґіць також заявила, що Зеленський не бореться із корупцією, натомість, на її думку, "його олігархічні союзники прибирають інших олігархів, щоб консолідувати владу".

"Україна ухвалила закон про деолігархізацію дивним голосуванням у 279 голосів, включно із 33 нардепами із олігархічних фракцій "Довіра" та "За майбутнє". Остання контролюється Коломойським, то чому би Коломойський голосував за деолігархізацію, якби не знав, що вона його не торкнеться?" - твітує консультант Тарас Кузьо.

Натомість політолог Університету Оттави Іван Качановський відзначає, що "дві опозиційні олігархічні партії" проголосували проти закону. Качановський вказує, що закон дає Зеленському можливість "визначати проти кого його використовувати".

У липні політичний експерт Девід Кларк на сайті аналітичного центру Atlantic Council відзначав, що "дії Зеленського на посаді президента вказують, що його підхід до протидії вплив українських олігархів у найкращому випадку є вибірковим". Кларк наголошував, що "деолігархізація, без націленості на Коломойського, це взагалі не деолігархізація".

"Парламент України ухвалив закон спрямований на обмеження впливу олігархів - швидко та із сумнівами щодо того, чи він справді обмежить їх вплив, чи ж деякі уникнуть його дії", - пише французький журналіст Гуллівер Крагг.

Як повідомляє "Радіо Свобода", відповідно до законопроєкту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що закон надає визначення олігарха, і дає владі повноваження визначати осіб, які відповідають критеріям. У цьому ЗМІ відзначають, що олігархам буде заборонено фінансувати політичні партії або брати участь у приватизації, а провідним посадовцям, включно із президентом, головою уряду та Нацбанку необхідно буде повідомляти про взаємини, які вони мали з олігархами.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода".

Дивіться також: Вибори в Німеччині та існуючі геополітичні виклики: що важливо знати