"Ми знаємо у яку гру грає Росія", - конгресмен США подав законопроект про нові санкції проти Північного потоку 2

Законопроект, що запроваджує санкції проти кремлівського проекту газового транзиту "Північний потік 2" подав до Палати представників Конгресу США конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

"Ми знаємо у яку гру грає Росія, використовуючи енергоресурси в якості зброї для залякування і примусу наших союзників у Європі", - заявив Кінзінгер.

Законопроект "Про захист безпеки Європи" передбачає запровадження санкцій проти кораблів, долучених до прокладання трубопроводу.

"Роками, Росія намагалася використати енергетичну залежність, щоб чинити невідповідний політичний вплив на наших європейських союзників", - йдеться в заяві Кінзінгера стосовно законопроекту.

"Продовження побудови Північного потоку 2 далі наражатиме на небезпеку мільйони європейців і створить значні ризики в сфері безпеки по всьому світові", - заявив Кінзінгер.

Минулого місяця відповідний законопроект було внесено і до Сенату США, який передбачає. Про це повідомляє американська преса, посилаючись на поінформовані джерела.

Ініціатори законопроекту - члени сенатського Комітету міжнародних відносин республіканець Тед Круз та демократка Джин Шагін.

Крім санкцій проти кораблів, задіяних у побудові трубопроводу, сенатський комітет також містить положення, що запроваджують обмеження на видачу віз керівникам компаній, пов'язаних з цими кораблями, вводять заборону для них проводити угоди з майном на території США. Подібні санкції будуть запроваджені проти компаній, що надають "Північному потоку 2" послуги страхування, передбачає законопроект.

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік 2". В середу на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, президент Трамп розкритикував Німеччину за закупівлі російського газу і заявив, що розглядає можливість запровадження санкцій США проти кремлівського газового проекту "Північний потік 2".

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