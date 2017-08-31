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США закривають консульство РФ в Сан-Франциско у відповідь на скорочення посольства в Росії

  • Голос Америки
Посольство Росії, Вашингтон

Сполучені Штати вжили заходів у відповідь на дипломатичні обмеження Росії, примушуючи її закрити консульство в Сан-Франциско та скоротити дипломатичну місію в Вашингтоні та Нью-Йорку, повідомляє АР.

Державний департамент заявив, що цей захід відбувається у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичну місію в Москві.

"Цей крок досягне паритету, коли кожна країна матиме по три консульства в іншій", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт, повідомляє АР.

Москва примусила Америку скоротити кількість співробітників дипломатичної місії США в Росії після того, які Конгрес прийняв закон про розширення санкцій проти Росії. Вашингтон мав скоротити кількість персоналу місій на 755 осіб.

Російські офіси мають закритись до суботи, йдеться в повідомленні АР. Вимога стосується «додатку до головної будівлі» у Вашингтоні та «додатку до консульської будівлі» в Нью-Йорку.

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