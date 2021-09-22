Світові ЗМІ пишуть про замах на Шефіра, плани Зеленського боротись з олігархами

Світові ЗМІ у повідомленнях про обстріл автомобіля помічника президента України Серія Шефіра пишуть про гасла його виборчої кампанії щодо боротьби з олігархами та реформ.

"Німецька хвиля", інші ЗМІ, звертають увагу на те, що "Зеленський прийшов до влади обіцяючи протистояти олігархам в Україні" і що цього тижня Рада має розглядати закон спрямований на обмеження впливу олігархів. "Німецька хвиля" також звертає увагу на те, що в Україні не відкидають можливості ролі Росії у події, а у Кремлі вже відкинули причетність.

"Напад відбувся під час перебування пана Зеленського у Нью-Йорку для Генеральної Асамблеї ООН, де він, за його словами, планував виступити із промовою щодо російської військової інтервенції у східній Україні та згуртувати дипломатичну підтримку Києва", -​ пише The New York Times.

Видання також вказує, що з часу початку війни в Україні, на її території мали місце численні вбивства спрямовані проти військових, офіційних осіб та політиків, журналістів та дисидентів, які втекли з Росії.

"Хоча деякі з цих нападів приписали кримінальним розбіркам та злочинності, чимало з них, за інформацією українських правоохоронців, є справою рук вбивць пов'язаних з розвідувальними службами Росії", - пише видання.

Американський канал NBC News вказує, що реагуючи на обстріл, президент України Володимир Зеленський говорить, що він посилить зусилля щодо реформ.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра є спланованою акцією з метою залякати команду Володимира Зеленського та зупинити ініційовану ним трансформацію держави, яка має стати більш прозорою.

"Радник керівника Офісу Президента додав, що вдалими є спроби Володимира Зеленського й щодо зменшення впливу політико-фінансових груп, які мають стосунок до Російської Федерації, з якою в України восьмий рік триває війна", - відзначає сайт.

У статті використано матеріали CNN, Reuters, DW, NBC News, The New York Times.

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