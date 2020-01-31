Заміжня за американцем: виклики та лайфхаки

Закохатись – це одна з напрекрасніших речей, яку людина переживає у своєму житті. Утім інколи навіть любов може затьмаритись щоденними проблемами, особливо, якщо життя потрібно будувати з нуля. Так стається, коли твій чоловік/дружина – іноземець, і ти створюєш сім’ю в чужій країні.

Що це за проблеми і чи є вони спільними чи винятковими для шлюбу з американцями? Я попросила подруг-іммігранток, які вийшли заміж у США, поділитись досвідом та викликами, з якими їм довелось мати справу. Оскільки я також заміжня за американцем, долучаю і власний досвід.

Сподіваюся, що читачі не будуть сприймати це як соціологічне опитування - ця стаття однозначно ним не є - а зможуть знайти для себе корисні поради чи просто цікаві факти та поживу для роздумів.

Самотність та сум за домом

Відразу після одруження з іноземцем ваше життя докорінно змінюється. Захоплення новою країною та ейфорія не замінять суму за родиною, друзями, жартами чи врешті-решт за рідними вулицями.

«Переїзд в іншу країну/культуру - це дуже стресово, - ділиться Тетяна із Львівської області, яка вийшла заміж у штат Айдаго. - Всі дівчата, що побували в ролі закордонної нареченої у США, скажуть, що самотність - це дуже велика проблема».

У моменти особливого суму за родиною з’являється спокуса спрямувати свій гнів на найближчих людей – розповідає Елізабет, яка приїхала до США з Німеччини.

«У вас може з’явитися спокуса – шукати винного у вашій втраті. І кого звинувачувати найлегше? Звісно, особу, яка вас «вивезла з рідної країни».

На жаль, я звинувачувала чоловіка. Минув десь рік після переїзду, поки я зрозуміла, що тут з ним я насправді здобула, а не втратила», - розповідає Елізабет, яка нині мешкає у штаті Мериленд.

«Я дуже вдячна за терпіння мого чоловіка-американця», - каже німкеня.

Тим, хто переживає подібні емоції, вона радить пам’ятати, що рішення переїхати в іншу країну – це ваше рішення. І ваш чоловік є поруч, щоб вас підтримати.

Статус іноземця - назавжди

Після переїзду до США ви назавжди (за надвичайно рідкісними вийнятками) залишитесь «людиною з акцентом». Будьте готові, інколи вас сприйматимуть не за характером, а за походженням. Американці часто починають розмову з питання: «Ви звідки?»

Елізабет розповідає: «У мене є німецький акцент. Часто помічаю, що на початку людина до мене посміхається, починає зі мною розмовляти, поки не зрозуміє, що я – іноземка. Після цього є два варіанти: одні закінчують розмову. Інші навпаки – хочуть знати про мене більше».

Схожий досвід мала Анастасія з Полтави. Жінка переїхала до Колорадо 10 років тому і зізнається, що на початку не всі американці вірили в її щирі наміри.

«Деякі його друзі не вірили у наші тривалі стосунки. Вони говорили моєму тоді майбутньому чоловікові, що мене цікавлять лише імміграційні папери», - каже Анастасія.

Наталія з Волині, яка наразі живе в Нью-Джерсі, також відчувала потребу доводити американцям, «що не всі українські дівчата зухвалі і нечесні, не всі "юзери", які шукають лише вигоду у всьому. Я була самостійною фінансово, мала позитивний підхід до життя, була легка в спілкуванні, але не легкодоступна», - розповідає Наталія.

Киянка Тетяна (з Вірджинії) навіть виробила рецепт від подібних випадків.

«Часом у новій компанії стикаюся зі стереотипним ставленням до себе як до дружини-іммігрантки зі Східної Європи з боку американців. Вони автоматично припускають, що я малоосвічена домогосподарка, яку ледь не поштою виписали.

На цей випадок у нас з чоловіком заготовлений прийом: ми заводимо розмову про те, хто як познайомився зі своїм подружжям. Оскільки ми познайомилися, коли я проходила практику на CNN під час навчання в американському університеті, то їхнє ставлення змінюється негайно: на мене по-іншому дивляться, по-іншому розмовляють, і я тут же стаю однією з них».

Жінки рекомендують: варто зрозуміти для себе, що іноземний акцент та походження насправді є великою вашою перевагою.

Труднощі з гумором

Справжній виклик для багатьох іммігрантів з пострадянського простору - це зрозуміти американський гумор.

«Нерозуміння американського гумору пов'язане з незнанням американської культури і фільмів, гумористів, які висловлюються про тутешніх знаменитостей чи минулі події», - ділиться дозвідом Наталія з Нью-Джерсі.

Жінка зізнається, вона досі – після 19 років життя у США – не розуміє так званий «туалетний гумор» або «коли люди різних національностей жартують один з одного. Мені здається, що деякі з таких жартів або непристойні, або расистські, я особисто до такого не звикла».

Крім того, Наталію чоловік мотивував позбутись деяких, як вона каже, "радянських звичок".

«Мені довелось тут більше усміхатися (це добре), більше казати «дякую, прошу, люблю» (раніше я була більш закритою і холоднішою). Навчилася не боятися першою знайомитися, заводити розмову. А ще я перестала носити хутро, тому що мій тоді ще бойфренд заявив, що не дозволить, аби його друзі бачили, що на мені - мертва тварина», - розповіла українка, яка родом з Волині.

А Тетяні з Айдаго «важкувато було звикнути до індивідуалістичної культури в спілкуванні - люди тут люблять багато говорити про себе. Мені здається, що у нас це не зовсім порядно».

Знайти своє місце у громаді і новій сім’ї

У новій країні вас ніхто не знає. Всі ваші здобутки минулого – чи то «золота медалістка», чи «її мама має ресторан», або «дідусь був відомим артистом» – в новій країні все це не має значення. Вам потрібно будувати репутацію з нуля.

Це може бути добре або погано. У кожного по-своєму. Багатьом допомагає активна участь у житті громади - волонтерити, ходити до церкви чи просто спілкуватися із сусідами.

«Що б я порадила собі, якби повернутись назад у часі? Налаштувати роботу онлайн на відстані. А ще перевірити, чи в майбутнього чоловіка хороші стосунки з друзями та родиною. Мати варіати на випадок, якщо раптом щось піде не так - план Б. І почуватись більш впевнено, бо вихід завжди є», - розповідає Тетяна, яка через кілька років після заміжжя розлучилась із американським чоловіком, і тепер успішно створює самостійне життя.

Киянка Наталія вийшла заміж у Північну Кароліну за чоловіка, в якого мама «на сто відсотків підпадала під визначення так званої мами-квочки». Жінка фактично вийшла заміж за «чоловіка та його маму».

«Мама з перших хвилин нашого подружнього життя жила з нами, і переїзд до іншого міста ситуації не змінив. Іноді ви виходите заміж не лише за одну людину, іноді ви отримуєте комплект, у вигляді чи то мами, чи то тата, чи інших несподіваних родичів», - розповідає Наталія.

Як зрозуміти українця

Тетяна переїхала з радянського Тернополя у штат Орегон в 20-річному віці. Тут здобула освіту. Заміж вийшла, коли вже повністю асимілювалась. Втім, каже жінка, культурна різниця в сім’ї все одно була відчутною. Відтак її чоловік-американець відчував потребу краще зрозуміти дружину-українку.

«Моєму чоловікові треба було більше пристосовуватися. Після знайомства зі мною він взяв клас з української культури, тоді Єльський університет мав програму українських студій», - ділиться досвідом жінка.

«Йому було цікаво більше дізнатись про мене, про мою країну, тим більше, що його цікавили серйозні стосунки», - розповіла Тетяна.

Чоловік волинянки Наталії народився і виріс в Брукліні (Нью-Йорк).

«Його батьки - емігранти з Гаяни (Південна Америка). Ми - українці. Ні він, ні я нічого не знали про ті країни, звідки ми походили. І це не мало жодного значення. Згодом, мій чоловік став великим патріотом України, а я навчилась спілкуватись з його друзями різних національностей і віросповідань».

Життя з нуля

Переїхавши до нової країни, ви починаєте життя спочатку. Багато з того, що ви навчилися на батьківщині, можливо, вам більше ніколи не пригодиться. Утім, що в новій країні обов’язково треба зробити – це навести лад з фінансами та освітою.

У США кожна окрема людина повинна створити собі кредитy історію (якщо ви хочете колись купити авто чи власний дім). Потрібно навчитись страхувати все, що у вас є, включно з вашим здоров’ям та життям.

Українську освіту, швидше всього, потрібно буде конвертувати в американську. Для цього потрібно довчитись і заплатити за це американську ціну.

Будьте готові, що ваш український диплом у США можуть не визнати взагалі, і можливо, доведеться вчитися в американському коледжі спочатку.

Світлана з Іллінойсу здобула юридичну освіту ще в Україні. Однак, після імміграції до США змушена була вчитися знову кілька років, щоб здобути диплом спеціаліста з права.

Ми з респондентами зібрали список питань, які бажано обговорити з майбутнім чоловіком-іноземцем перед тим, як вийти заміж:

Якою ви бачите вашу сім’ю – з дітьми чи без

Які мови буде вивчати ваша дитина, якою мовою ви говоритиме з дитиною вдома, якою мовою дитячі книжки купуватимете

Чи ваша дитина ходитиме в українську школу (це вимагає від батьків додаткових зусиль та фінансів)

Яку релігію будуть сповідувати ваші діти, як до цього ставиться його родина

Чи ваших дітей можна буде хрестити (моя знайома українка вже 8 років не може хрестити своїх двох дітей, тому що її чоловік – проти)

Яку їжу у вашому домі заборонено їсти? (обов’язково це виясніть до заміжжя, ви можете бути здивовані)

Чи ваш чоловік дозволятиме вам вивозити дітей з країни без нього?

Чи готовий ваш чоловік почати вивчати українську мову, що допомогло б йому і вашим майбутнім дітям зрозуміти вас, вашу культуру, спростить подорожі на вашу батьківщину.

Вийти заміж за чоловіка-іноземця для мене було одним з найкращих рішень всього життя. Але жити з іноземцем – важко.

Він ніколи не зрозуміє, що це таке – копати картоплю в дитинстві на селі. Або чому той коричневий портфель у школі був таким особливим, коли мама його дістала «по великому блату» на базі в радянські часи. Або чому в радянські часи ти тримала дві дольки мандарина цілий день у кишені, аби принести їх братові після школи. Про це ви можете ностальгувати з рідними, коли відвідуватимете їх на батьківщині. А за кордоном у вас – нове життя. З нуля.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

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