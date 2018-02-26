Екс-посол США у Росії заявив, що Трамп не підтримує політику... Трампа щодо Росії

А як щодо протитанкових озброєнь, які тепер відправляють до України? Мені це не нагадує Обаму

Критик президента США Дональда Трампа, екс-посол Росії у США Майкл Макфол викликав здивування онлайн своєю заявою про те, що політика президента США Трампа щодо України загалом є не більше ніж розвитком політики Обами, а сам Трамп буцімто не підтримує рішення очолюваної ним адміністрації.

"Макфол каже, що політика президента США Трампа щодо Росії схожа на політику Обаму - посилення підтримки України та санкції проти урядовців, але сам Трамп при цьому не підтримує політику Трампа щодо Росії", - таким чином позицію екс-посла США до Росії переказала Андреа Мітчелл, провідний кореспондент-міжнародник американського теле-каналу NBC.

Трамп не підтримує політику Трампа щодо Росії

Як відомо, адміністрація Трампа ухвалила рішення про дозвіл на постачання Україні летальних озброєнь включно із протитанковими ракетними комплексами "Джавелін". Адміністрація Барака Обами так і не ухвалила це рішення, всупереч підтримці ідеї озброєння України з боку Конгресу та низки високопосадовців США.

У випадку Трампа, рішення про озброєння України все ж було ухвалено.

Позиція Макфола викликала здивування користувачів Twitter.

"Так. Це звучить дивно. Може міг би просто сказати, що Трамп неохоче слідує політиці Обами, але не готовий озвучити це публічно", - твітує один із коментаторів.

"Ліваки не можуть зрозуміти дій Трампа, але його наміри у них не викликають жодного сумніву", - відзначила інша особа.

"А як щодо протитанкових озброєнь, які тепер відправляють до України? Мені це не нагадує Обаму", - поділився думкою ще один користувач.

Чи вважаєте Ви, що Трамп просто слідує вектору Обами стосовно України та Росії? Розкажіть у коментарях!

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