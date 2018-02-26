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Україна

Екс-посол США у Росії заявив, що Трамп не підтримує політику... Трампа щодо Росії

А як щодо протитанкових озброєнь, які тепер відправляють до України? Мені це не нагадує Обаму

Критик президента США Дональда Трампа, екс-посол Росії у США Майкл Макфол викликав здивування онлайн своєю заявою про те, що політика президента США Трампа щодо України загалом є не більше ніж розвитком політики Обами, а сам Трамп буцімто не підтримує рішення очолюваної ним адміністрації.

"Макфол каже, що політика президента США Трампа щодо Росії схожа на політику Обаму - посилення підтримки України та санкції проти урядовців, але сам Трамп при цьому не підтримує політику Трампа щодо Росії", - таким чином позицію екс-посла США до Росії переказала Андреа Мітчелл, провідний кореспондент-міжнародник американського теле-каналу NBC.

Трамп не підтримує політику Трампа щодо Росії
Слова приписані Макфолу журналістом-міжнародником NBC

Як відомо, адміністрація Трампа ухвалила рішення про дозвіл на постачання Україні летальних озброєнь включно із протитанковими ракетними комплексами "Джавелін". Адміністрація Барака Обами так і не ухвалила це рішення, всупереч підтримці ідеї озброєння України з боку Конгресу та низки високопосадовців США.

У випадку Трампа, рішення про озброєння України все ж було ухвалено.

Позиція Макфола викликала здивування користувачів Twitter.

"Так. Це звучить дивно. Може міг би просто сказати, що Трамп неохоче слідує політиці Обами, але не готовий озвучити це публічно", - твітує один із коментаторів.

"Ліваки не можуть зрозуміти дій Трампа, але його наміри у них не викликають жодного сумніву", - відзначила інша особа.

"А як щодо протитанкових озброєнь, які тепер відправляють до України? Мені це не нагадує Обаму", - поділився думкою ще один користувач.

Чи вважаєте Ви, що Трамп просто слідує вектору Обами стосовно України та Росії? Розкажіть у коментарях!

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