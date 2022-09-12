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МАГАТЕ: Україна та Росія зацікавлені у створенні безпечної зони навколо ЗАЕС
ВІДЕНЬ, 12 вересня (Reuters) – Україна та Росія зацікавлені у пропозиції агенції ООН з нагляду за ядерною безпекою (МАГАТЕ) створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС, заявив у понеділок голова спостережного органу Рафаель Гроссі. Він описав це як припинення вогню.
Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі території найбільшої в Європі атомної електростанції, яка призвела до пошкодження будівель поблизу її шести реакторів і ризику ядерної катастрофи, в тому числі через руйнування ліній електропередач, які необхідні для охолодження палива в реакторах, навіть попри те, що їх усіх вимкнено.
Гроссі закликав як до негайного припинення обстрілів, так і до створення формалізованої "зони ядерної безпеки" навколо АЕС.
"Я бачив ознаки того, що вони зацікавлені в цій угоді, - сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про хід переговорів з Росією та Україною щодо зони. - Я бачу дві сторони, які взаємодіють з нами, які ставлять запитання, багато питань”.
Питання, що обговорюються, включають радіус зони та роль персоналу МАГАТЕ, сказав Гроссі. Двоє представників МАГАТЕ наразі працюють на станції і забезпечують, за словми агентства, постійну присутність там.
Відповідаючи на запитання, чи пропонує він припинити вогонь, але не вивести все військове обладнання чи персонал, Гроссі відповів, що його пропозиція включає припинення вогню.
"Це включає в себе це. Це може включати інші речі, - сказав він, додавши, - по суті, це зобов’язання, що жодні військові дії не будуть націлюватись, чи мати на меті станцію або периметр, який може вплинути на її нормальну роботу. Це те, чого ми очікуємо".
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«Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», каже Ізраїль
Ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід заявив, що Ізраїль сподівається з наступного року експортувати природній газ до Європи на тлі намагань європейців зменшити залежність від російського газу.
Яїр Лапід також повідомив у Берліні на прес-конференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, що його країна братиме участь у розбудові систем протиповітряної оборони Німеччини в межах розширення військових потужностей оголошених німецьким урядом після лютневого вторгнення Росії в Україну.
«Ми з канцлером досить багато обговорювали енергію і потребу співпраці в енергетиці. Ізраїль, як ви сказали, напевне зможе експортувати газ до Європи, сподіваюся наступного року. Ми долучимося до намагань замінити російський газ у Європі», - сказав ізраїльський урядовець.
Ізраїль став важливим видобувником та експортером газу після відкриття значних покладів на шельфі Середземного моря.
У червні Ізраїльський уряд підписав домовленості з ЄС і Єгиптом про співпрацю у транспортуванні газу до Європи.
Йдеться про зріджений газ а також про проект спорудження морського трубопроводу до Кіпру, Греції та Італії.
Протиракетна система Arrow 3
Яїр Лапід сказав, що Ізраїль може продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3 (Стріла 3).
Олаф Шольц після нападу Росії на Україну повідомив про різке збільшення військових витрат Німеччини і зокрема говорив про придбання систем протиповітряної оборони.
Німеччина також оголосила, що надає Україні свої системи протиповітряної оборони Iris T і вже передала українській армії низку самохідних зенітних установок Gepard.
Ізраїль засудив російський напад на Україну, але не називає себе постачальником зброї Україні, як вважають, з огляду на інтереси, пов’язані з Росією на Близькому сході, де росіяни зберігають військову присутність в Сирії.
Агентство Reuters повідомляє, що система Arrow 3 передбачає можливість безпечного знищення балістичних ракет зокрема з ядерних, біологічними чи хімічними боєголовками на великих висотах.
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- Голос Америки
США засуджують обстріли інфраструктури України, а експерти захоплюються роботою українських ремонтників
Об'єкти української критично важливої інфрастуктури постраждали внаслідок обстрілів, що призвело до знеструмлення значних частин території в неділю. "Терористичною тактикою" та "актом відчаю, через надзвичайні втрати Росії та відходу на сході України", назвав обстріли речник МЗС Олег Ніколенко.
Обстріли української інфраструктури засудили США. "Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, які залишили тисячі мирних жителів без світла та чистої води. Ми разом з Україною у її протидії російській агресії", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
"Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуски ракет з метою знищення критично важливої цивільної інфраструктури", - твітує посол США в Україні Бріджит Брінк.
Український президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що українці готові пережити складнощі у боротьбі проти російської агресії.
"Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші "дружба й братерство", – сказав Зеленський.
Електропостачання, що постраждало після обстрілів, відновлене у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, і на 80% - в Харківській області, повідомили очільники місцевих адміністрацій у понеділок.
Експерти на Заході відзначили роботу ремонтників.
"Надзвичайною" назвала здатність українців забезпечити роботу базових послуг експертка Інституту американського підприємництва Елізабет Брау. Після війни, додає аналітик у Twitter, українські залізничники та працівники електропостачання та ЖКГ "мають давати уроки кризового реагування колегам у Європі".
Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес погодився з такою оцінкою і у твіті порівняв стійкість суспільства, "відчуття власної національної ідентичності" України з Австралією та Новою Зеландією після Першої світової війни.
Росія заперечує, що вона навмисно обстрілює цивільні об'єкти.
Росія переслідує противників війни – Рада ООН з прав людини
Російська влада переслідує противників війни в Україні та вживає подальших заходів щодо обмеження свободи зборів та слова, заявила виконувачка обов’язків верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Нада Аль-Нашіф.
У Женеві у понеділок відкрилася чергова сесія Ради. Росію було виключено з її складу більшістю голосів після початку масшатбного вторгнення в Україну.
«У Російській Федерації переслідування та обмежувальні заходи та репресії проти людей, які висловлюють незгоду з війною в Україні, підривають дію конституційно гарантованих основних свобод, включаючи право на свободу зборів, спілок та висловлювання думки», – сказала Аль-Нашіф. Також вона зазначила, що російська влада порушує право на вільний доступ до інформації, чинить тиск на журналістів, запроваджуючи цензуру та блокуючи доступ до сайтів.
Низка правозахисних організацій раніше закликали Раду ухвалити резолюцію з вимогою створити незалежний орган із розслідування порушень прав людини в Росії.
З початку широкомасштабного вторгнення в Україну в Росії було затримано понад 16 тисяч учасників антивоєнних протестів. Складено понад 3 тисячі протоколів за адміністративною статтею про дискредитацію армії, порушено понад 100 кримінальних справ за статтею про так звані військові фейки. Десятки людей, у тому числі відомі політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, опинилися за цією статтею за ґратами. Обидві статті з’явилися у законодавстві невдовзі після початку війни. Заблоковано тисячі сайтів.
- Голос Америки
"Як далеко вони можуть дійти?" - західні ЗМІ пишуть про контрнаступ ЗСУ
Швидкі успіхи України істотоно вплинули на загальну картину війни, а і так невелика довіра війська до російського верховного командування, ймовірно, ще погіршилась, йдеться у звіті британського Міністерства оборони в понеділок.
Росіяни не змогли організовано відступити, повідомляє американський Інститут вивчення війни і вказує на пости в соцмедіа, на яких видно полишені танки та інше важке військове обладнання під Ізюмом. "Російські війська, ймовірно, виходили з регіону з великим поспіхом", - роблять висновок аналітики Інституту.
У британському відомстві зазначили, що Росія, ймовірно, наказала вивести війська з Харківської області на захід від річки Оскіл. На мапі, наданій на брифінгу в російському Міністерстві оборони 11 вересня, видно, що російські війська відходять з околиць Харкова, півночі Харківської області та поселень на західному березі річки Оскіл, йдеться також і в повідомленні ISW.
ЗМІ на заході називають український наступ "блискавичним" і "найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом".
За лічені дні у "блискавичному" наступі Україна зруйнувала північну вісь загрози для промисловості і значно зменшила загрозу оточення українських військових, пише CNN. "Українські військові чітко продемонстрували здатність проводити масштабний контрнаступ", - йдеться в статті Bloomberg. Наступ ставить питання про те, "як далеко вони можуть дійти", додають автори статті.
Колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес висловив захоплення дисципліною і дотриманням "операційної безпеки" з боку українських військових. "Ми знаємо більше про те, що робили росіяни, ніж що робили українці, а вони змогли переправити кілька тисяч людей і сотні броньованих машин на північ, а росіяни цього так і не помітили", - зауважив він.
Контрнаступ України і неорганізований відступ росіян спонукав до критики російського командування всередині РФ, пишуть західні ЗМІ.
CNN, Guardian, Politico вказують на значну критику російських військових блогерів щодо того, як російське командування відреагувало на операцію, і зокрема пост Рамзана Кадирова в Telegram, який вказує на "очевидні помилки" російських військових, а блогер Зарах Прілепін назвав події "катастрофою".
Politico пише, що критика, хоча і наразі спрямована лише проти командування, становить виклик для Путіна і його автократичного режиму.
Російські державні ЗМІ намагаються зобразити відступ як "сплановану операцію".
The New York Times зауважує, що наступ не лише примусив замовчати, тих, хто активно підтримує Кремль, але також і забрав аргументи у тих на Заході, і, зокрема в Німеччині, хто заявляв, що надання зброї Україні призведе до "довготривалого і кривавого протистояння з російськими військами, які мають перемогти". Видання наводить слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса про те, що Україна "беззаперечно б викинула Росію місяці тому, якщо б ми надали необхідне обладнання з першого дня".
В своєму подкасті Майкл Кофман, аналітик американського центру CNAS ставить питання про те, наскільки Україна може ефективно скористатись із цього імпульсу. "Вони, ймовірно, відтиснуть лінію до Лисичанська та Северодонецька ... російське військо наразі очевидно відступає і, можливо, спробує відновити лінію оборону десь в Луганську", - говорить експерт.
Перемога України все ще не є певною, зауважують в The New York Times, і вказують, що українським силам складно просуватись на півдні, де російські укріплення є міцними.
В британській розвідці зазначили, що на півдні України, російським військам, ймовірно, складно переправити достатні резерви через Дніпро на лінію фронту, адже, ймовірно через обстріли дальнобійною артилерією, росіяни не можуть завершити ремонт пошкоджених мостів.
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