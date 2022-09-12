МАГАТЕ: Україна та Росія зацікавлені у створенні безпечної зони навколо ЗАЕС

ВІДЕНЬ, 12 вересня (Reuters) – Україна та Росія зацікавлені у пропозиції агенції ООН з нагляду за ядерною безпекою (МАГАТЕ) створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС, заявив у понеділок голова спостережного органу Рафаель Гроссі. Він описав це як припинення вогню.

Росія та Україна звинувачують одна одну в обстрілі території найбільшої в Європі атомної електростанції, яка призвела до пошкодження будівель поблизу її шести реакторів і ризику ядерної катастрофи, в тому числі через руйнування ліній електропередач, які необхідні для охолодження палива в реакторах, навіть попри те, що їх усіх вимкнено.

Гроссі закликав як до негайного припинення обстрілів, так і до створення формалізованої "зони ядерної безпеки" навколо АЕС.

"Я бачив ознаки того, що вони зацікавлені в цій угоді, - сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про хід переговорів з Росією та Україною щодо зони. - Я бачу дві сторони, які взаємодіють з нами, які ставлять запитання, багато питань”.

Питання, що обговорюються, включають радіус зони та роль персоналу МАГАТЕ, сказав Гроссі. Двоє представників МАГАТЕ наразі працюють на станції і забезпечують, за словми агентства, постійну присутність там.

Відповідаючи на запитання, чи пропонує він припинити вогонь, але не вивести все військове обладнання чи персонал, Гроссі відповів, що його пропозиція включає припинення вогню.

"Це включає в себе це. Це може включати інші речі, - сказав він, додавши, - по суті, це зобов’язання, що жодні військові дії не будуть націлюватись, чи мати на меті станцію або периметр, який може вплинути на її нормальну роботу. Це те, чого ми очікуємо".