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Наука і технології

Американський шпигунський супутник запустили на орбіту з Каліфорнії

На фото: ракета Falcon 9 компанії SpaceX

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Шпигунський супутник США був запущений на орбіту з Каліфорнії.

Потужна ракета Delta 4 Heavy, 71 метр заввишки, що перевозить супутник Національного розвідувального управління, стартувала з бази ВПС Ванденберг об 11:10 за тихоокеанським часом у суботу.

Через таємний характер вантажу пуск транслювався лише до моменту, коли аеродинамічна обшивка, яка покривала вантаж, була відкинута. Подробиці місії, що отримали назву NROL-71, не були оприлюднені.

Пуск неодноразово відкладали з різних причин, в тому числі через витік водню, сильні вітри і проблеми з наземним обладнанням зв'язку.

Національне розвідувальне управління відповідає за супутники розвідки США.

United Launch Alliance – спільне підприємство Lockheed Martin і Boeing.

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