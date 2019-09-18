США засудили "проокупаційні голоси" щодо Криму на засіданні ОБСЄ

США відповіли на заяви, спрямовані проти захисників прав кримських татар, що прозвучали на щорічній нараді ОБСЄ з проблематики людського виміру, яка відбувається в Варшаві.

"Ми засуджуємо невірну характеристику мирних захисників дотримання прав людини щодо кримських татар як "терористів та екстремістів" проокупаційними голосами на засіданні з людського виміру ОБСЄ", - йдеться в заяві американської делегації.

"Мирний опір брутальній окупації Росії – є натхненням для всіх, хто любить свободу. Крим – це Україна", - додали представники США.

Для участі у засіданні з людського виміру ОБСЄ Росія зареєструвала так званих "представників громадськості Криму", що представляють російську владу та підконторльні Росії ЗМІ Криму, повідомляють ЗМІ.

Представництво президента України в Криму вживає заходів, щоб дати належну правову оцінку участі представників, зареєстрованих Росією, написав представник президента України в Криму Антон Кориневич у Facebook.

Представництво "звернулося із запитом до Прокуратура Автономної Республіки Крим з тим, щоб надати належну правову оцінку ситуації, встановити, яким чином ці "кримські експерти" потрапили на захід, а також зафіксувати їх підтримку дій окупанта щодо визнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь Російською Федерацією", - написав Кориневич.

Делегація США привернула увагу до порушень прав людини, що відбуваються в Криму.

"В окупованому Криму влада залякує, затримує та переслідує кримських татар та інших українців, які насмілюються відкидати спроби Росії анексувати півострів", - йдеться в заяві делегації США, озвученій на відкритті засідання.

В заяві також йдеться про порушення прав людини на сході України. "Майже 13 000 осіб було вбито і два мільйони мали полишити свої оселі на сході України. В контрольованих Росією регіонах східної України, ті, хто вважаються прихильниками України, піддаються ув'язненню, надзвичайному фізичному насильству та вбивствам", - йдеться в заяві.

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