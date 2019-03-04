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Заступник держсекретаря США прибуває у вівторок до Києва

  • Голос Америки
Девід Гейл

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З 5 по 7 березня у Київ із візитом прибуває заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл.

Він "зустрінеться із низкою українських посадовців і політичних лідерів, аби запевнити Київ у незмінній підтримці Вашингтона суверенності й територіальної цілісності України та засудити тривалу російську агресію, включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Крім того, Гейл обговорить майбутні вибори, антикорупційні реформи та питання дотримання прав людини із урядовцями та громадськими діячами. Також заплановане "покладання квітів до Меморіалу Небесної сотні, які віддали свої життя за свободу під час Революції гідності".

До України посадовець приїде в межах свого візиту до Європи, під час якого він також відвідає Велику Британію, Сербію й Косово.

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Як волонтери та посольство України у США об'єдналися, щоб вшанувати героїв Небесної сотні. Відео
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Як волонтери та посольство України у США об'єдналися, щоб вшанувати героїв Небесної сотні. Відео

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