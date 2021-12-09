Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла у Сенаті, як США готуються до можливого вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати разом з ЄС готують детальний план дій на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну, розповіла заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті.

Сенатор Кардін запитав її, чи США контактують із союзниками про готовність до непередбачуваних сценаріїв, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

“Абсолютно, сенаторе, - заявила Нуланд. - Ми обговорюємо, які заходи будемо впроваджувати в перший день, п'ятий день, на 10 день, і так далі. Але також важливо, щоб президент Путін розумів, як президент Байден сказав йому сьогодні, що цього разу це буде інакше, ніж у 2014 році, якщо він піде (в Україну - ред). Ви пам'ятаєте, що тоді санкції посилювалися поступово, в міру того, що він не зупинявся в своїх діях. Цього разу наша мета - чітко дати йому зрозуміти, що перші санкції у відповідь на будь-які подальші агресивні дії в Україні будуть надзвичайно значущими та ізолюючими для Росії, для російського бізнесу та російського народу”.

Ідея жорстких санкцій здивувала Путіна

На питання сенаторів Нуланд додала, що президент Байден під час зустрічі з російським президентом дуже чітко дав Путіну зрозуміти, які наслідки чекатимуть Росію в разі вторгнення в Україну.

Сенатор Роберт Менендез: "Чи є розуміння, що мова йде не тільки про участь США у запровадженні цих дуже значущих санкційних дій, а й про зростаючу багатосторонню реальність для президента Путіна, якщо він зробить помилку вторгнення в Україну?"

Вікторія Нуланд: "Абсолютно! Ми самі про це заявили, але також європейці та інші союзники все частіше говорять про те, що ЄС також готовий приєднатися до економічних кроків, які матимуть дуже серйозні наслідки".

Мова йде про жорсткі каскадні санкції, які напередодні були ініційовані у Конгресі.

“Про що ми говоримо, по суті, призведе до повної ізоляції Росії від глобальної фінансової системи з усіма наслідками, які вплинуть на російський бізнес, на росіян, на їхню здатність працювати, подорожувати та торгувати”, - зазначила Нуланд.

За її словами, така американська реакція здивувала президента Росії та його оточення.

Вікторія Нуланд: “Коли ми почали спостерігати це останнє накопичення військ, і коли ми почали чітко давати зрозуміти, що будемо вживати економічних заходів, набагато суворіших, ніж ті, які ми використовували раніше, я думаю, що це було дещо несподівано для президента Путіна та групи навколо нього. Їм доведеться це враховувати”.

Готовність українців до війни

Оцінюючи готовність українського війська до війни, Вікторія Нуланд зазначила, що в разі подальшого вторгнення українці змушені будуть мобілізуватися так, як вони ще ніколи раніше не мобілізувались.

“Українці змушені будуть думати інакше про свою власну безпеку. І насправді деяка оборонна підтримка, яку США надали Україні впродовж попередніх років, яку українці мали у сховищах, думаю, зараз ми будемо бачити, що вони вивозять ці речі, і будуть дуже сильно думати про їхню власну цивільну оборону”, - заявила заступниця Держсекретаря, ймовірно, маючи на увазі американські "Джавеліни".

Під час слухань у Сенаті пані Нуланд кілька разів згадала про необхідність використання цього “озброєння, яке було на складах”.

Нуланд запевнила сенаторів, що військова підготовка українських солдатів нині - на високому рівні.

“Українці – сильна нація, вони не будуть стояти осторонь, якщо президент Путін накаже своїм силам йти в Україну чи іншим чином спробує дестабілізувати їхню демократію. Гадаю, росіяни отримають дуже сильний опір, у них будуть дуже серйозні втрати. Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому в час, коли Росія має один з найвищих показників Ковід у світі, а люди в Росії страждають з багатьох причин, Путін хоче витратити гроші з російського бюджету, сотні мільйонів рублів на війну з Україною, яка нікому не потрібна”, - зазначила вона.

Відповідаючи на питання про “червону лінію” щодо НАТО, яку російський президент, мовляв, виставив Україні, Нуланд запевнила: президент Байден не обговорював з Путіним питання нерозширення Альянсу.

“Президент Байден дуже чітко пояснив президенту Путіну цю тезу, що питання про вступ до НАТО є питанням лише для НАТО і для країн-кандидатів, і що жодна інша країна ззовні не матиме і не може мати вето чи голосу в цих рішеннях”, - запевнила заступниця Держсекретаря США.

Ситуація на кордоні

Загалом, як розповіла сенаторам дипломатка, американцям невідомо, чи ухвалив Путін остаточне рішення щодо подальшого вторгнення в Україну.

“Російські військові та розвідувальні служби продовжують розвивати спроможність рішуче діяти в Україні, якщо отримають відповідний наказ, потенційно на початку 2022 року. Передбачуване військо, якщо буде повністю мобілізоване, вдвічі більше за те, що ми бачили минулої весни, зокрема, це близько 100 батальйонних тактичних груп або майже всі сухопутні війська Росії, які базувалися на захід від Уралу”, - розповіла Нуланд.

“Ми не знаємо, чи президент Путін ухвалив рішення напасти на Україну чи повалити її уряд, але ми знаємо, що він нарощує свої сили, аби це зробити. Багато з того, що відбувається, схоже на сценарій Путіна 2014 року, але цього разу їхнє військо значно більше, зі значно більшими масштабами смертності. Тому, попри нашу невизначеність щодо конкретних намірів та часу, ми повинні підготуватися з нашими союзниками і партнерами до всіх непередбачених ситуацій, навіть якщо нам вдасться підштовхнути Путіна до зворотного курсу”, - додала дипломатка.

Вона наполягає, що США використовують всі можливі дипломатичні канали, аби послабити напругу на українсько-російському кордоні.

“Ми залучаємо Росію на всіх рівнях, щоб закликати Москву відступити і вирішити проблеми з Україною чи з Трансатлантичною спільнотою за допомогою дипломатії”, - сказала заступниця Держсекретаря США.

“Громадяни Росії не хочуть війни з Україною, вони не хочуть, щоб мішки з тілами поверталися додому. Вони хочуть кращих шкіл, кращу охорону здоров'я, кращі дороги, вони хочуть краще жити. І президент Путін міг би робити значно більше, щоб служити своєму народу. Сподіваюсь, він подумає про те, що він має робити для свого народу, перед тим, як прагнути отримати більше території”, - підсумувала на слуханні у Сенаті Вікторія Нуланд.

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