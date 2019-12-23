П'ятьох засудили до страти в Саудівській Аравії за вбивство Хашокджі

У понеділок в Саудівській Аравії оголосили, що п'ятеро осіб буде страчено, і троє ув'язнено на термін до 24 років за вбивство дописувача The Washington Post Джамала Хашокджі.

Вбивство сталось в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі минулого року.

Заступник Прокурора Саудівської Аравії Шалаан аль-Шалаан заявив, що вбивство не було навмисним. Така позиція суперечить висновкам розслідування, проведеного під керівництвом ООН, де вбивство було названо "жорстоким, навмисним, запланованим і виконаним" саудівськими посадовцями, пише Reuters.

Агнес Кассамард, представниця ООН з питань позасудових страт назвала вирок "насмішкою" над правосуддям. "Виконавці вині і засуджені до смерті. Замовники не лише на волі, але їх практично не торкнулось розслідування і суд", - написала вона у Twitter.

В листопаді стало відомо про результати дослідження цієї справи ЦРУ. ЦРУ дійшло висновку, що саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман наказав убити журналіста Джамала Хашокджі в Стамбулі. Видання The Washington Post в статті про висновки ЦРУ в листопаді наводило такі дані: команда з 15 саудівських агентів полетіла до Стамбула в жовтні і вбила Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії, куди він приїхав забрати документи, необхідні для планованого шлюбу з турецькою жінкою. ЦРУ дослідило декілька джерел розвідки, в тому числі телефонний дзвінок, який брат кронпринца Халід бін Салман, посол Саудівської Аравії в США, мав із Хашокджі. Халід сказав Хашокджі, дописувачу видання The Washington Post, що він повинен прийти до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб отримати документи, і дав йому запевнення в тому, що це буде безпечно.

Висновок ЦРУ щодо ролі Мохаммеда також базувався на оцінці принца як де-факто правителя країни, який контролює навіть незначні справи в королівстві.

Саудівська Аравія заперечує роль кронпринца у вбивстві.

Хашокджі виступав з різкою критикою діяльності кронпринца Мохаммеда бін Салмана.

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