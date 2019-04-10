Кількість нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні США з Мексикою, найбільша за 12 років

Прикордонники США затримали більше 92 000 іммігрантів, які намагались незаконно перетнути кордон в березні. Це – найвища кількість за 12 років. Кількість затримань збільшилась на 35%, порівняно з лютим, повідомляє USA Today.

Дональд Трамп неодноразово привертав увагу до наявності кризи на кордоні з Мексикою.

"Тепер всі визнають, що з того часу, як я оголосив, що йду в президенти, я був на 100% правий стосовно кордону. Пам'ятаєте, як мене критикували? Демократи мають позбутись лазівок в законах. Питання кордону вирішуються. Мексика не пропускатиме людей!" – написав Трамп у Twitter у вівторок.

Президент Трамп раніше закликав перекрити кордон з Мексикою. Хоча цього не сталось, але почали надходити повідомлення про те, що перетин кордону тепер потребує набагато більше часу. Затримки на кордоні розпочались після того, як наприкінці минулого місяця Трамп застеріг, що може закрити кордон з Мексикою, якщо та не припинить потік нелегальних іммігрантів до США.

В середу зранку лише одна з шести смуг руху комерційних автомобілів було відкрито на одному з пунктів перепуску на кордоні США та Мексики, повідомляє Reuters, з посиланням на дані Митної та прикордонної служби США.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард в середу розкритикував затримки з пропуском вантажів та людей через Американсько-Мексиканський кордон і заявляв, що планував обговорити це питання з Міністерством внутрішньої безпеки США.

"Уповільнення потоку людей та товарів на північному кордоні є дуже поганою ідеєю", - написав Ебрард у Twitter.

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