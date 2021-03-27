У Білорусі в центрі Мінська силовики затримали кілька десятків мирних протестувальників

Міліція Мінська розпочала масові затримання людей під час протестної акції до Дня Волі – річниці проголошення Білоруської Народної Республіки 25 березня 1918 року. Агенція Retuers, з посиланням на ЗМІ Росії та Білорусі ,повідомляє про затримання понад 100 осіб. За даними правозахисного центру «Весна», затримали понад 60 людей.

Затримання відбуваються на площі Бангалор та навколо неї, де планувалось проведення мітингу. Втім, за даними місцевих ЗМІ, жодного мітингу в Мінську не відбувалось.

Як повідомляє Tut.by, в одному із закладів, розташованих біля площі, затримали редакторку цього видання Галину Уласик.

Інше видання "Наша ніва", яке активно висвітлювало антиурядові протести в Білорусі, повідомило про затримання головного редактора Єгора Марциновича разом з фотографом.

Вранці в суботу під’їзди до площі Бангалор перекрили співробітники автоінспекції, також там перебували патрулі спецпризначенців і автозаки. Силовики патрулювали проспект Незалежності.

"Сьогодні в Мінську бандити Лукашенка масово затримували людей. Іноді причиною затримання було те, що люди просто перебували на вулиці. Це тотальне беззаконня режиму. Ми повинні працювати разом над мирним вирішенням кризи в Білорусі. Ми повинні діяти швидше", - написала у суботу в Твітері одна з лідерок білоруської опозиції Свєтлана Тіхановська і опублікувала відео затримання людей на вулицях столиці.

25 березня, коли в Білорусі неофіційно відзначали День Волі, Державний департамент США висловив солідарність із білоруським народом.

"Ми поділяємо їхню надію на демократичне майбутнє в Білорусі і висловлюємо солідарність" з білоруським народом, - заявив Держдеп на Твітер-сторінці.

За даними правозахисників, 25 березня у Білорусі затримали майже 250 людей, з них - понад 170 у Мінську. Багатьох відправили під адміністративний арешт. Крім того, кількох водіїв, які сигнали в клаксони на вулицях того дня, позбавили прав.

У лютому цього року Олександр Лукашенко під час провладного форуму назвав політичну кризу в країні «сценарієм кольорового заколоту» та «атакою ззовні».

В Білорусі впродовж останніх півроку відбуваються протести проти фальсифікації президентських виборів.

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