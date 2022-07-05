Затримано підозрюваного у смертельній стрілянині на День незалежності поблизу Чикаго

Поліція в штаті Іллінойс на середньому заході США затримала чоловіка, якого вони назвали "особою, що представляє інтерес", у справі смертоносного нападу на відвідувачів параду до Дня незалежності в понеділок, 4 липня.

Двадцятидворічного Роберта Е. Крімо III (Третього) було взято під варту через кілька годин після короткого автомобільного переслідування неподалік від Гайленд-Парку, заможного передмістя Чикаго, де загинули шість людей і понад 30 отримали поранення, коли озброєний чоловік відкрив вогонь по відвідувачах параду з даху будівлі.

Поліція повідомила, що п'ятеро людей загинули на місці події, ще одна людина померла в лікарні. Міністерство закордонних справ Мексики повідомляє, що один із загиблих був громадянином Мексики.

Лікар із лікарні Хайленд-Парк каже, що серед 26 поранених під час параду люди у віці від 8 до 85 років.

На відео з мобільного телефону було знято десятки людей, які в паніці тікали з місця події, коли звук стрімкої стрілянини голосно відбивався від сусідніх будівель. Вздовж маршруту параду були розкидані крісла, дитячі коляски, переносні харчові контейнери та інші предмети, покинуті людьми, які втекли в укриття.

США Президент Джо Байден виступив із заявою, в якій зазначив, що він і його дружина, перша леді Джилл Байден, «шоковані безглуздим насильством із застосуванням зброї, яке знову принесло горе американській спільноті в цей День незалежності».

Стрілянина в Хайленд-парку сталася більше ніж через тиждень після того, як президент Байден підписав перший федеральний законопроект про насильство з використанням зброї, прийнятий Конгресом за десятиліття. Двопартійний компромісний законопроект було прийнято після двох масових стрілянин у травні, включно з расистським нападом, у результаті якого загинуло 10 людей у крамниці в чорношкірому районі в Баффало, штат Нью-Йорк, і стрілянини у початковій школі в Увалде, штат Техас, у результаті якої загинули 19 школярів і двоє вчителів.

У статті використано інформацію Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.