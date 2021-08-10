США заявили про підтримку православних українців Криму

Сполучені Штати виступили на підтримку вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у Білогірському районі за вигаданим приводом. Про це заявило посольство США в Україні.

"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися!", - мовиться в заяві.

В Україні готують пакет санкцій проти тих, хто переслідує ПЦУ на окупованому півострові. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«З 2014 року окупанти насильницькими методами витісняють українську церкву з тимчасово окупованого Кримського півострова: незаконне привласнення майна кримської громади ПЦУ, грубе насильство, систематична заборона богослужінь", - зазначив заступник міністра Ігор Яременко.

За його словами, Мінреінтеграції вже підготувало санкційний пакет щодо осіб, які перешкоджають діяльності Православної Церкви України; його ухвалення Кабінетом Міністрів відбудеться найближчими днями.

Проти російських силовиків, які зірвали богослужіння у церкві Кримської єпархії ПЦУ, в Україні відкрито також кримінальне провадження. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Як мовиться у повідомленні, провадження відкрито за фактом перешкоджання здійсненню релігійного обряду.

8 серпня представники так званого "Центру протидії екстремізму м. Сімферополя", створеного російським окупаційним режимом, увірвалися до монастиря святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ в с. Балки Білогірського району. Російські силовики змусили настоятеля монастиря зупинити богослужіння, мотивуючи свої дії тим, буцімто богослужіння порушує російське законодавство.

Православна церква України засудила насильство окупантів над православними українцями Криму.

Як нагадали в ПЦУ, монастир у с. Балки є однією з семи громад Православної церкви України, які продовжують богослужіння в умовах російської окупації Криму, тоді як до захоплення півострова тут було зареєстровано понад 40 українських православних громад.

"Починаючи з березня 2014 р. російська окупаційна влада всіляко перешкоджає діяльності цих громад", - заявили в ПЦУ, закликавши міжнародну спільноту "звернути увагу на цей черговий факт атаки російської влади на права людини і включити його виконавців до санкційних списків".

До міжнародної спільноти апелювала також омбудсмен України Людмила Денісова, закликавши посилити дипломатичний і санкційний тиск на РФ, яка порушує права віруючих в Криму.

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