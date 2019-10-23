Столтенберґ: ми в процесі збільшення допомоги Україні

НАТО зараз в процесі збільшення допомоги Україні, заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ, відповідаючи на питання під час прес-брифінгу напередодні зустрічі міністрів країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Я зустрічався з президентом Зеленським і ми обговорили продовження допомоги, - наголосив посадовець. - Зараз ми в процесі збільшення допомоги, бо під час зустрічі міністрів у квітні в Вашингтоні ми узгодили новий пакет, що стосується різних сфер, включаючи військово-морські сили".

Всі союзники – як в Північній Америці так і в Європі надають значну підтримку Україні, запевнив Столтенберґ, відповідаючи на питання американського журналіста стосовно обґрунтованості критичних зауважень президента США Дональда Трампа в бік союзників у Європі за недостатню підтримку України.

"По-перше, ми надаємо значну підтримку на політичному рівні. Ми знову і знову повторюємо, що не приймаємо незаконну анексію Криму і що ми підтримуємо територіальну цілісність України. Ми потужно підтримуємо зусилля з досягнення врегулювання на політичному рівні, втілення Мінських домовленостей і ми бачимо певний прогрес, включаючи обмін полоненими. Ми бачимо нові ініціативи, пожвавлення зусиль задля досягнення прогресу за втілення Мінських домовленостей.

Також ми надаємо підтримку на практичному рівні - ми допомагаємо їм модернізувати збройні сили та сили безпеки, різні країни-члени Альянсу надають підтримку через механізми НАТО та на двосторонній основі, в таких сферах, як навчання, організація командування та контролю, кіберсфері", - говорить Столтенберґ".

30-31 жовтня відбудеться візит делегації НАТО на чолі зі Столтенберґом до України. Візит ще раз продемонструє підтримку Альянсу України, йдеться в офіційному повідомлення НАТО.

"НАТО відвідає Україну через декілька тижнів і також відвідаємо Одесу, де ми почали допомагати в розбудові спроможностей захисту на морі", - додав генеральний секретар.

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