SIPRI: Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі

В 2022 році, Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі, після Катару та Індії, йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Великі поставки стали можливі завдяки допомозі США та ЄС, після повномасштабного вторгнення Росії до України, вказують аналітики. Головний дослідник Програми передачі зброї SIPRI Пітер Веземен відзначив, що країни НАТО не надавали Україні бойові літаки або далекобійні ракети в 2022 році, через побоювання, що така зброя може призвести до ескалації конфлікту, але вони постачали таку зброю сторонам конфліктів на Близькому Сході, чи в Південній Азії.

Як повідомляв Голос Америки, ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні, зокрема йдеться про прискорені поставки артилерійських снарядів.

Відповідно до плану, розробленого верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1,06 мільярда доларів, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро виділять на фінансування спільної закупівлі нових снарядів.

Війна Росії в Україні похитнула позиції Росії в експорті зброї, йдеться в дослідженні SIPRI. Аналітики пов'язали це з тим, що Росія надає пріоритет поставкам для власних збройних сил, а торговельні санкції ускладнюють торгівлю її зброєю з іншими країнами.

Експорт зброї Росії до 8 з 10 її основних покупців зменшився з 2013-по 2017 рік та з 2018 по 2022 рік, зазначають аналітики. Так, експорт до Індії впав на 37%, а до решти восьми найбільших імпортерів - в середньому на 59%. Водночас, купувати більше російської зброї стали Китай та Єгипет, мовиться в дослідженні.

США закріпили свої провідні позиції на ринку зброї - 40% світового експорту зброї в 2018 -2022 роках припадали на США. Також Франція наростила експорт і, зокрема замінила США на місці другого найбільшого експортера зброї до Індії, після Росії.

"Франція отримує більшу частку світового ринку зброї, бо експорт зброї з Росії падає, наприклад, до Індії", - каже Веземен. Він прогнозує, що ця тенденція триватиме і вказує, що на кінець 2022 року, Франція мала більше замовлень на експорт зброї, ніж Росія.