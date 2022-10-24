Пентагон: ми не бачимо ознак того, що Росія прийняла рішення застосувати ядерну зброю

США не бачать ознак того, що росіяни вже прийняли рішення про застосування ядерної зброї, або біологічної чи хімічної зброї. Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу для преси в понеділок. Посадовець також ствердно відповів на питання Голосу Америки стосовно того, що йдеться також і про "брудні бомби".

Посадовець заперечив заяви Росії тосовно того, що Україна буцімто готує удар "брудною бомбою" по власній території. "Ми бачили повідомлення про російські звинувачення, що Україна готується використати "брудну бомбу" в Україні. Ці звинувачення неправдиві", - заявив він.

Посадовець запевнив - США продовжують уважно відслідковувати ситуацію і дотримуються політики відкритих каналів спілкування.

В понеділок голова Об'єднаних штабів США генерал Марк Міллі поспілкувався з головним російським генералом Валерієм Герасімовим. "Військові лідери обговорили декілька безпекових питань і погодились тримати лінії комунікації відкритими", - йдеться в повідомленні Пентагону щодо розмови.

Сьогодні ж відбулась розмова Герасімова з головою Оборонного штабу Великої Британії адміралом Тоні Радакіном. Розмову ініціювала російська сторона, повідомило британське оборонне відомство. За результатами розмови в британському міноборони заявили, що "голова штабу заперечив звинувачення Росії, що Україна планує ескалацію конфлікту і підтвердив постійну підтримку України з боку Великої Британії".

В неділю на прохання російського міністра обороні Шойгу, з ним поспілкувались очільники оборонних відомств США, Великої Британії та Франції. В спільній заяві, виданій після цих розмов, уряди трьох країн відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.

"Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.