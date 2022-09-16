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Контрнаступ: Україна отримає більше зброї зі США, а Росія, ймовірно, посилює приховану мобілізацію
Україна ефективно використовує зброю, яку надають США та партнери для того, щоб продовжувати контрнаступ, заявили в Державному департаменті США. США оголосили, що нададуть нову зброю Україні на 600 млн доларів.
"Президент Байден чітко заявив, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в заяві.
В Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Все ж до пакету, вказують оглядачі, не увійшла дальнобійна зброя, про потребу в якій говорили в Україні.
Тим часом, Росія нарощує зусилля із таємної мобілізації, пише британське Міноборони а також американський Інститут вивчення війни (ISW).
У відповідь на поразку у Харківсьій області, Кремль посилює зусилля із прихованої мобілізації, пише ISW. Зокрема Рамзан Кадиров закликав до "самомобілізації", а кремлівські посадовці - до створення добровільних батальйонів.
Британська розвідка вказує на свідчення того, що "Група Вагнера" посилила зусилля із залучення російських в'язнів для атакувальних груп в Україні. Водночас російські військові академії дещо скоротили курси для кадетів, "практично напевне для того, щоб кадетів можна була спрямувати на підтримку операцій в Україні", йдеться в повідомленні британського відомства. Такі зусилля, мовиться в повідомленні, можуть свідчити, що російському війську, ймовірно, найбільше не вистачає бойової піхоти та командувачів нижчої ланки.
Аналітики ISW заявляють, що Кремль, практично напевне забрав значну частину військ, які перебували на базах в колишніх радянських країнах, і це зменшило вплив Росії там.
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Німеччина арештувала дочірні компанії російської енергетичної компанії "Роснефть"
Берлін у п'ятницю взяв під контроль діяльність російської нафтової компанії "Роснефть" у Німеччині, щоб забезпечити енергопостачання, яке було перервано після вторгнення Москви в Україну.
Німецькі дочірні компанії «Роснефти», на частку яких припадає близько 12% нафтопереробних потужностей у країні, перейшли під опіку Федерального мережевого агентства, йдеться в заяві міністерства економіки.
"Довірче управління протистоятиме загрозі безпеки енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
Вилучення відбуваються в той момент, коли Німеччина намагається позбутися своєї залежності від російського викопного палива. Москва припинила постачання природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік-1".
Цей крок стосується компаній Rosneft Deutschland GmbH (RDG) і RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) і, отже, їхніх відповідних часток в трьох нафтопереробних заводах: PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.
Побоювання були особливо високими щодо PCK Schwedt, яка розташована поблизу польського кордону та постачає близько 90% нафти, що використовується в Берліні та околицях, включаючи міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург.
Робота нафтопереробних заводів була порушена, оскільки уряд Німеччини вирішив скоротити імпорт російської нафти з метою повністю припинити його до кінця року.
Взявши під контроль об’єкти, влада Німеччини зможе потім керувати операціями з переробки, використовуючи нафту з інших країн, окрім Росії.
Енергетичний землетрус
Війна Росії в Україні спричинила енергетичний землетрус у Європі та особливо в Німеччині, коли ціни стрімко зросли, оскільки Москва скоротила поставки.
Німеччина виявилася вразливою через свою сильну залежність від російського газу.
Москва також зміцнила контроль над німецькими нафтопереробними заводами, трубопроводами та іншою газовою інфраструктурою через енергетичних гігантів «Роснефть» і «Газпром» протягом багатьох років.
Енергетичні угоди з Росією довгий час розглядалися як частина німецької політики збереження миру через співпрацю з режимом російського президента Володимира Путіна.
Дешеві енергоносії, які постачає Росія, також відіграли ключову роль у збереженні конкурентоспроможності німецького експорту. У результаті частка російського газу в Німеччині перед війною в Україні зросла до 55% від загального імпорту.
Але цей підхід обернувся проти Німеччини.
На початку квітня уряд Німеччини пішов на безпрецедентний крок, тимчасово встановивши контроль над німецькою дочірньою компанією «Газпрому», після того, як непрозора передача права власності на компанію викликала тривогу в Берліні.
Німеччина також намагається знайти нові джерела енергії, оскільки поставки з Росії скоротилися після вторгнення в Україну.
Уряд Німеччини також зробив рішучий крок із запуску законсервованих вугільних електростанцій, водночас перевівши дві свої атомні електростанції в режим очікування до квітня, замість того, щоб повністю їх зупинити, як планувалося, до кінця року.
Путін заявив про «занепокоєння» Китаю щодо війни в Україні. «Було дивно почути, що він визнає це так відкрито» – Держдепартамент
Під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Узбекистані в четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що він «високо цінує» «збалансовану позицію» Китаю щодо війни в Україні. Він сказав, що розуміє «запитання та занепокоєння» Китаю, а також підтримав Китай на тлі напруженості навколо Тайваню після візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі.
На брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту сказав, що це вражає, що президент Путін визнав публічно, що президент Сі висловив «занепокоєння».
«Не дивно, що КНР має таке занепокоєння, було дивно почути, що президент Путін це визнає, і визнає так відкрито», – сказав речник держдепартаменту Нед Прайс.
За його словами, Китай всіма силами намагався не критикувати Росію за війну в Україні, принаймні не робити цього публічно.
«Ця війна – не лише відвертий напад на суверенітет України, але вона суперечить всьому, у що Китай казав, що вірив протягом десятиліть, про що Китай повторював у двосторонніх та багатосторонніх стосунках, на рівні ООН, що суверенітет країн недоторканний. А тепер він є під нападом в Україні з 24 лютого, а багато в чому - і вісім років перед цим», – сказав Нед Прайс.
За його словами, Росія зараз намагається знайти допомогу всюди, де може. Але США чітко попередили Пекін ще задовго перед цією зустріччю, що якщо він вирішить надати цю допомогу Росії, то вона обійдеться йому дуже дорого.
Оглядачі зауважують, що для Китаю російська війна, і те, що Москва в ній явно програє, чи принаймні не досягає своїх заявлених цілей, створює низку геополітичних проблем.
Професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю Філіпс О’Браян каже, що, «у цій війні Китай стратегічно втратив майже стільки ж, скільки Росія».
«НАТО розширене і об’єднане. Росія виявилася паперовим тигром, тому США можуть відправити більше сил в Тихий океан. Більше уваги до захисту демократії в цілому. Черт забирай, у них є занепокоєння», – каже професор О’Браян у своєму твіті.
Веліна Чакарова, директорка Австрійського інституту європейської політики та політики безпеки (AIES) вважає, що «після найгіршої ізоляції країни Заходом і після військових невдач на полях битв в Україні політичне, економічне та фінансове виживання Росії залежатиме від Китаю».
Але Пекін зовсім не зацікавлений підживлювати глобальні амбіції Росії. На думку віденьської дослідниці, Китай шукає лояльного партнера з регіональними амбіціями, «щоб посилити свій глобальний вплив і зміцнити регіональні мережі в Євразії та за її межами».
Також для Китаю важливо мати стабільну ситуацію вдома після пандемії коронавірусу, і у світі, де його головним суперником є США.
«Союз «дракона» з «ведмедем» не є ані альянсом, ані «шлюбом за розрахунком», а тимчасовими асиметричними відносинами, в яких Китай переважно задає тон, у той час як він продовжує цікавитися російськими товарами, космічним і оборонним сектором, а також присутністю в Росії в Арктиці», – каже дослідниця.
На думку Чакарової, навіть будучи молодшим партнером у союзі «DragonBear», Росія, якщо її війна проти України закінчиться успіхом, може повністю змінити європейську архітектуру безпеки, відволікаючи увагу Заходу від зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Але цей геополітичний союз, як каже Чакарова, виглядає тактичним, а не стратегічним.
«Навіть збереження статус-кво, ймовірно, буде прийнятним для обох держав доти, доки підйом Китаю не почне становити прямої загрози стратегічним інтересам Росії в її власній географічній «сфері впливу», – каже дослідниця.
Зброя для України морально виправдана, бо «захист - це любов», каже Папа Франциск
Папа Римський Франциск заявив, що Україна має повне право оборонятися від російської агресії, а інші країни дотримуються моральних принципів, допомагаючи українцям зброєю.
Лідер католицької церкви, який брав участь у конгресу представників світових релігій у Казахстані, також наголосив на потребі діалогу «з усіма».
Я не виключаю діалогу з будь-якою стороною, яка воює, навіть якщо це агресор. Від цього смердить, але ви мусите це робити.Папа Франциск
Папа раніше викликав суперечливі реакції в Україні через висловлювання про російську агресію, зокрема, коли назвав росіян також потерпілими від війни, на що українці заявили, що він несправедливо рівняє нападників і жертв.
Відповідаючи на запитання журналістів у літаку, повертаючись в Рим, він окремо зупинився на християнській моральній концепції справедливої і несправедливої війни.
«Захищатися не лише законно, але це також і прояв любові до Батьківщини. Той, хто не захищається, той, хто не відстоює щось - не любить. А ті, хто захищають - люблять», - сказав Папа.
Франциск раніше застерігав главу Російської православної церкви патріарха Кирила, щоб той не перетворювався на «вівтарного хлопчика» президента Росії Путіна, коли стало зрозуміло, що російська церква фактично виправдовує напад на Україну.
Сподівання Папи побачити на конференції в Казахстані патріарха Кирила не справдилися, бо патріарх вирішив не приїздити на конгрес, де були представники десятків країн.
Папа Франциск підкреслив важливість готовності розмовляти з будь-ким, навіть з агресорами.
«Важко розуміти діалог з країнами, які розпочинають війну і коли видається, що перший крок був зроблений тією стороною. Це важко, але ми не можемо відкидати той варіант. Ми повинні використовувати можливість діалогу з усіма, з усіма. Бо діалог завжди створює можливість щось змінити. Ви можете запропонувати протилежний погляд, інше міркування. Я не виключаю діалогу з будь-якою стороною, яка воює, навіть якщо це агресор. Від цього смердить, але ви мусите це робити. Це завжди крок вперед з простягнутою рукою, завжди», - наголосив Папа.
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