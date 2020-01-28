Китай виробляє зброї більше, ніж Росія – SIPRI

Китай є другим після США виробником зброї у світі. Такими оцінками поділився Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI) на основі аналізу нових даних оприлюднених в Китаї.

Раніше китайські виробники зброї не розголошували інформацію про себе, що не дозволяло SIPRI включити Китай до щорічного рейтингу найбільших виробників зброї світу, який складає організація. Можливо, Китай виробляє ще більше зброї, іж наразі відомо, зауважують дослідники, вказуючи що значна частина даних залишається втаємниченою.

Найбільші чотири компанії Китаю продали зброї на 54.1 мільярда доларів в 2017 році, що забезпечує їм місце у двадцятці найбільших компаній-виробників зброї світу.

В 2017 році США продали зброї на 226,6 мільярда доларів а Росія – на 37,7 мільярда доларів, згідно до даних дослідників.

Загальні витрати на зброю в 2018 році становили 1,8 трильйона доларів – найвищий рівень з часів "холодної війни"

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