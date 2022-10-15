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- Голос Америки
Залужний, Сирський, Ковальчук, Воробйов - генерали, які увійдуть у військову історію України, кажуть аналітики
Російська війна втратила темп у вересні-жовтні, під час контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях, вважає австралійський генерал у відст. Майк Раян. В своїй публікації "Розповідь про трьох генералів - як українське військо змінило хід війни", що вийшла в п'ятницю, Райдер говорить про роль керівництва ЗСУ в успішному контрнаступі українців в вересні та жовтні.
Він описує головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного як "рішучого, але інноваційного лідера", який "має талант призначати талановитих генералів, надаваті їм вказівки, але і дозволяти їм самим виконувати завдання". Високо оцінюють дії українського головнокомандувача і видання Time та Politico.
Генерал-полк. Андрій Ковальчук, командує діями ЗСУ під Херсоном, пише Раян, розумно проводив атаки глибоко за лінією росіян, проводив оманливі операції і визначав слабкі місця в російській обороні для нападів. Наприкінці серпня від ізолював тисячі російських військових на західному березі Дніпра.
Щодо операції зі звільнення Харківської області, Раян описує дії генерала Олександра Сирського. 6 вересня українське військо прорвало російські лінії оборони під Харковом і за шість днів звільнило десятки українських селищ і змусило росіян відступити до річки Оскіл. ЗСУ захопили велику кількість російської зброї, яку змогли використати в подальшому. З 13 вересня - відбувся перехід річки Оскіл. Тисячі квадратних кілометрів було повернуто, пише автор статті.
Залужний, Сирський та Ковальчук продемонстували здатність успішно планувати і виконувати масштабні військові операції, знаходити баланс між ризиком та можливостями, робить висновок Райдер.
Колишній командувач сил НАТО генерал США у відст Марк Гертлінг погоджується з Раяном, але згадує також і генерала Геннадія Воробйова, який, на думку Гертлінга, ще на початку 2000-х втілював своє "бачення ЗСУ за новими стандартами" і прагнув реформувати і тренувати за західними стандартами нове покоління керівництва, включаючи Залужного, згадує Гертлінг.
В публікації на початку жовтня у Washington Post автори протиставили російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними Силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.
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Майбутнє України в НАТО та підтримка України - інтерв’ю із МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу. Відео
13 жовтня Естонія схвалила пакет військової допомоги для України, включно із зимовим спорядженням, обладнанням і боєприпасами. Про підтримку України Естонією, ядерний шантаж РФ, майбутнє України в НАТО - у інтерв'ю із міністром закордонних справ Естонії
- Голос Америки
НАТО проведе ядерні навчання, ймовірно, одночасно з Росією
В понеділок НАТО починає навчання із ядерного стримування в Європі Steadfast Noon.
Для участі в навчаннях США надішлють ядерний бомбардувальник B-52. В навчаннях візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. "Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.
В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.
Наприкінці жовтня Росія зазвичай проводить власні ядерні навчання "Гром". США будуть стежити за цими російськими навчаннями, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в четвер. Навчання включають масштабні маневри стратегічних ядерних спроможностей а також запуски ракет.
"Росія, ймовірно, вважає, що ці навчання допоможуть їй показати свою силу, особливо з огляду на нещодавні події, але ми знаємо, що російські ядерні підрозділи активно тренуються у цей час року".
Попри заяви Путіна у Білому домі не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю", - заявив Кірбі в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію", - сказав Кірбі.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін вказав, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати, а заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини" - "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави". На Заході такі заяви розцінили як "бряцання ядерною зброєю".
США: у Росії через санкції закінчується мікроелектроніка для військової промисловості
Російський військово-промисловий комплекс насилу виробляє та обслуговує «критично важливе» озброєння, необхідне для операцій в Україні. Причина – міжнародні санкції, які позбавили Росію доступу до мікроелектроніки. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
«У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів», – сказав Адеємо.
З цієї причини, зазначив американський урядовець, два найбільших російських виробники мікроелектроніки тимчасово зупинили виробництво. Про які компанії йдеться – він не уточнив.
Напередодні видання The New York Times, посилаючись на урядовий звіт США, повідомило, що російська армія не встигає поповнювати запаси боєприпасів, які витрачає в ході повномасштабної агресії проти України.
- Голос Америки
"Російський диктатор втратив повагу і вплив на власному подвір'ї" - на Заході обговорюють звернення керівника Таджикістану до Путіна
"Ми хочемо, щоб нас поважали", - заявив керівник Таджикістану Емомалі Рахмон, звертаючись до російського президента Путіна під час саміту "Центральна Азія - Росія" в Астані, Казахстан.
Рахмон, який керує Таджикістаном з 1994 року закликав Росію поважати інтереси "свого стратегічного партнера" і "не ставитись до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу".
Промову, під час якої були присутні не лише Путін, але і керівники Туркменістану, Киргизстану та Узбекистану, оглядачі на Заході назвали свідченням того, що Путін втрачає вагу у регіоні, де вплив Росії раніше був величезний.
"Приниженням" для Путіна та свідченням того, що "російський диктатор втратив повагу та вплив на власному подвір'ї" назвало виступ керівника Таджикістану британьке видання Daily Mail. Путін мав "сумний" та "ніяковий" вигляд, пише видання.
Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт побачив в тираді Рахмона свідчення того, що часи змінюються. Він все ж зауважив, що безпека Таджикістану залежить від військ Росії в країні.
Росія раніше виступала посередником між Киргизстаном та Таджикістаном щодо прикордонних суперечок. В п'ятницю, повідомляють російські ЗМІ, Путін обговорив з керівниками двох країн безпекову ситуацію на кордоні.
"Мрія Путіна про російську імперію розвалюється?" - задає питання аналітик Жан Лейно з Фонду Конрада Аденауера, реагуючи на заяву керівника Таджикістану.
Про те, що Путін, ймовірно, втрачає вплив в Середній Азії писали оглядачі, після Шанхайського саміту, що відбувся минулого місяця в узбецькому Самарканді. Тоді Путін був змушений визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні.
Як і в Самарканді, в Астані Путін намагався представити війну в Україні як протистояння Заходу, а не загарбницьку агресію.
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