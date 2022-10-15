Залужний, Сирський, Ковальчук, Воробйов - генерали, які увійдуть у військову історію України, кажуть аналітики

Російська війна втратила темп у вересні-жовтні, під час контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях, вважає австралійський генерал у відст. Майк Раян. В своїй публікації "Розповідь про трьох генералів - як українське військо змінило хід війни", що вийшла в п'ятницю, Райдер говорить про роль керівництва ЗСУ в успішному контрнаступі українців в вересні та жовтні.

Він описує головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного як "рішучого, але інноваційного лідера", який "має талант призначати талановитих генералів, надаваті їм вказівки, але і дозволяти їм самим виконувати завдання". Високо оцінюють дії українського головнокомандувача і видання Time та Politico.

Генерал-полк. Андрій Ковальчук, командує діями ЗСУ під Херсоном, пише Раян, розумно проводив атаки глибоко за лінією росіян, проводив оманливі операції і визначав слабкі місця в російській обороні для нападів. Наприкінці серпня від ізолював тисячі російських військових на західному березі Дніпра.

Щодо операції зі звільнення Харківської області, Раян описує дії генерала Олександра Сирського. 6 вересня українське військо прорвало російські лінії оборони під Харковом і за шість днів звільнило десятки українських селищ і змусило росіян відступити до річки Оскіл. ЗСУ захопили велику кількість російської зброї, яку змогли використати в подальшому. З 13 вересня - відбувся перехід річки Оскіл. Тисячі квадратних кілометрів було повернуто, пише автор статті.

Залужний, Сирський та Ковальчук продемонстували здатність успішно планувати і виконувати масштабні військові операції, знаходити баланс між ризиком та можливостями, робить висновок Райдер.

Колишній командувач сил НАТО генерал США у відст Марк Гертлінг погоджується з Раяном, але згадує також і генерала Геннадія Воробйова, який, на думку Гертлінга, ще на початку 2000-х втілював своє "бачення ЗСУ за новими стандартами" і прагнув реформувати і тренувати за західними стандартами нове покоління керівництва, включаючи Залужного, згадує Гертлінг.

В публікації на початку жовтня у Washington Post автори протиставили російську армію, де важко зрозуміти, хто командує війною, українським Збройними Силами, де імена командувача генерала Валерія Залужного а також генерал-полковника Олександра Сирського добре відомі.