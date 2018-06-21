Ось що збройні сили Чехії придбають на рекордні 4.5 мільярда доларів

Генерал-лейтенант Алес Опата, голова Генерального штабу збройних сил Чехії, оголосив про плани країни витратити близько 4.5 мільярда доларів США на найбільшу програму військової модернізації в історії Чехії, пише Defense News.

До 2027 року, збройні сили Чехії придбають 210 бойових машин піхоти, 50 самохідних гаубиць, 12 багатофункціональних вертольотів, два транспортні літаки, системи протиповітряної оборони, бойові безпілотні літальні апарати, та інше.

Закупівлі дозволять збройним силам Чехії замінити значну частину спорядження радянських часів. «Військові мають відчути зростання оборонного бюджету Чехії і те, що ситуація починає покращуватись», - наголосив Опата.

Уряд також планує придбати нові тривимірні радари.

Однак, закупівля восьми радарів ELM-2084 у ізраїльської компанії Elta Systems, наразі, є предметом розслідування військової поліції Чехії. Процедуру почали на запит міністра оборони Карли Слечтови через занепокоєння стосовно можливостей роботи системи спільно з устаткуванням інфраструктури НАТО.

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