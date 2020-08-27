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У Каліфорнії поліцейські випробовують зброю з відеокамерами - щоб зробити дії більш прозорими

Фото REUTERS

У що чи у кого поцілив поліцейський - покаже камера. Каліфорнійські правоохоронці випробовують ноу-хау - камери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу. Технологія покликана зробити дії поліції більш прозорими. Маленька камера прикріплена до дна ствола пістолета і показує напрямок польоту кулі.

З тим як соціум реагував на стрілянину за участі поліцейських, я зрозумів, що було важливо бачити те, що бачить правоохоронець. І найкраще бачити це із перспективи дула пістолета
Шеф поліції Кінг-сіті Роберт Мастерсон

“Ось індикатори, мигаюче зелене світло означає, що ведеться запис і він збережений. Ось дві фронтові лінзи, одна із них це спалах. На іншу все записується”. - розповідає Джош Партіда, Сержант поліції у Кінг сіті

Камера, звук, світло спрацьовують автоматично, коли пістолет витягують з кобури. Пристрій записує відео високої якості 1080 HD і показує перспективу пострілу. Інновацію вже використовують поліцейські міста Кінг-сіті у штаті Каліфорнія.

Шеф відділку каже, що рішення придбати цю технологію зумовили протести проти расової несправедливості.

“З тим як соціум реагував на стрілянину за участі поліцейських, я зрозумів, що було важливо бачити те, що бачить правоохоронець. І найкраще бачити це із перспективи дула пістолета”, - зазначив шеф поліції Кінг-сіті Роберт Мастерсон.

Начальник поліції Кінг Сіті Роберт Мастерсон. Фото REUTERS/Nathan Frandino
Начальник поліції Кінг Сіті Роберт Мастерсон. Фото REUTERS/Nathan Frandino

Технологія з’явилася ще рік тому і нею зацікавились поліцейські відділки в різних штатах. Адже натільні камери, які, зазвичай, використовують правоохоронці не можуть точно зафіксувати момент самого пострілу, натомість камери, які кріпляться до зброї, за словами розробників, сприятимуть збиранню доказів під час розслідування справ. Саме відео із такої камери стало доказом в одній справі у Техасі.

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“Натільна камера була заблокована, коли поліцейський витягнув зброю і поцілив у підозрюваного. Камера, яка була прикріплена до зброї зафіксувала все. Справді все. І суд міг винести вирок у цій справі за 20 хвилин”.

Пістолет Glock 40 з відеокамерою. Фото REUTERS/Nathan Frandino
Пістолет Glock 40 з відеокамерою. Фото REUTERS/Nathan Frandino

Наразі цю технологію використовують лише в одному відділку Кінг-Сіті. А це штат зі 17 поліцейських плюс шеф. Коштувало це місту 12000 доларів.

Дивіться також: Каліфорнійські правоохоронці випробовують відеокамери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу

Каліфорнійські правоохоронці випробовують відеокамери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу. Відео
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Каліфорнійські правоохоронці випробовують відеокамери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу. Відео

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