У Каліфорнії поліцейські випробовують зброю з відеокамерами - щоб зробити дії більш прозорими

У що чи у кого поцілив поліцейський - покаже камера. Каліфорнійські правоохоронці випробовують ноу-хау - камери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу. Технологія покликана зробити дії поліції більш прозорими. Маленька камера прикріплена до дна ствола пістолета і показує напрямок польоту кулі.

З тим як соціум реагував на стрілянину за участі поліцейських, я зрозумів, що було важливо бачити те, що бачить правоохоронець. І найкраще бачити це із перспективи дула пістолета

“Ось індикатори, мигаюче зелене світло означає, що ведеться запис і він збережений. Ось дві фронтові лінзи, одна із них це спалах. На іншу все записується”. - розповідає Джош Партіда, Сержант поліції у Кінг сіті

Камера, звук, світло спрацьовують автоматично, коли пістолет витягують з кобури. Пристрій записує відео високої якості 1080 HD і показує перспективу пострілу. Інновацію вже використовують поліцейські міста Кінг-сіті у штаті Каліфорнія.

Шеф відділку каже, що рішення придбати цю технологію зумовили протести проти расової несправедливості.

“З тим як соціум реагував на стрілянину за участі поліцейських, я зрозумів, що було важливо бачити те, що бачить правоохоронець. І найкраще бачити це із перспективи дула пістолета”, - зазначив шеф поліції Кінг-сіті Роберт Мастерсон.

Технологія з’явилася ще рік тому і нею зацікавились поліцейські відділки в різних штатах. Адже натільні камери, які, зазвичай, використовують правоохоронці не можуть точно зафіксувати момент самого пострілу, натомість камери, які кріпляться до зброї, за словами розробників, сприятимуть збиранню доказів під час розслідування справ. Саме відео із такої камери стало доказом в одній справі у Техасі.

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“Натільна камера була заблокована, коли поліцейський витягнув зброю і поцілив у підозрюваного. Камера, яка була прикріплена до зброї зафіксувала все. Справді все. І суд міг винести вирок у цій справі за 20 хвилин”.

Наразі цю технологію використовують лише в одному відділку Кінг-Сіті. А це штат зі 17 поліцейських плюс шеф. Коштувало це місту 12000 доларів.

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