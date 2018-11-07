Молодь та жінки. Чим здивували вибори у США

Результати проміжних виборів у США, що відбулись 6 листопада, стали безпрецедентними, відкривши двері для нових молодих політиків, жінок та представників меншин.

Buzz Feed навів перелік кандидатів, перемога яких стала безпрецедентною для США.

Рашида Таліб та Ільхан Омар – перші жінки-мусульманки в Конгресі

​Омар, яка є конгресменом штату Міннесоти, прибула до США восьмирічною дівчинкою, коли її сім'я рятувалась від громадянської війни в Сомалі.

"Під час минулих виборів я говорила про те, що ця перемога означала б для 8-ми річної дівчинки з табору для біженців", - говорила Омар виступаючи в серпні.

Перші жінки-представниці корінних народів Америки обрані до Конгресу – Дел Гааланд та Шаріс Дейвіс

Гааланд, представниця Демократичної партії штату Нью-Мексико є матір'ю-одиначкою і раніше очолювала Демократичну партію штату. В 57 років вона все ще виплачує свою студентську позику і раніше отримувала державну продовольчу допомогу. Раніше вона говорила пресі, що мешканці Нью-Мексико хочуть обрати когось, хто "знає їх боротьбу".

Дейвіс також є членом Демократичної партії є першою представницею ЛГБТ спільноти в представницькому органу штату Канзас.

Наймолодші жінки, які вигравали вибори до конгресу – Александрія Оказіо-Кортез та Еббі Фінкенауер.

Александрія Оказіо-Кортез 29-річна мешканка Нью-Йорка стала наймолодшою жінкою, яка обиралась до Конгресу. Еббі Фінкенауер також 29 років. Вона виграла вибори в Айові.

"Коли йдеться про владу, не можна піддаватись спокусі лише влади та грошей, - говорила Оказіо-Кортез. – Ми маємо бути рішучими і мужніми і обирати керівництво, яке не бере грошей корпорацій, а просуває доступ до охорони здоров'я, освіти та житла для всіх".

Перша чорношкіра жінка в Конгресі – Аянна Пресслі

Пресслі дуже емоційно відреагувала на свою перемогу, коли її висунули кандидатом від партії. Це відео набуло великої популярності у Twitter.

Перший губернатор-відкритий представник ЛГБТ – Джеред Поліс.

Представник Демократичної партії, Поліс був підприємцем, засновником компаній BlueMountain.com та ProFlowers. Він та його партер виховують двох дітей, що також означає, що він перший батько – представник ЛГБТ в Конгресі.

Перша жінка-губернатор Гуам – Лу Леон Ґуерреро

"Це історична подія – гарна історична подія", - так прокоментувала Ґуерреро власну перемогу

Перші жінки-конгресмени Техасу латиноамериканського походження – Вероніка Ескобар та Сільвія Ґарсіа.

"Жінкам дуже важко змагатись на виборах, якщо у них є діти. Навіть у найбільш сучасних шлюбах, чи партнерствах основним опікуном часто є мати", - сказала Ескобар пресі в березні.

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