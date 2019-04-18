Лобісти у США не мають письмового контракту з Зеленським, але є "усна домовленість, або порозуміння" - документ

Співпраця між кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським та американською компанією Signal Group Consulting заснована не на "формальному письмовому контракті, або листуванні між сторонами", а на "усній домовленості, або ж розумінні". На це вказує офіційне подання компанії Signal Group Consulting до Мін'юсту США у відповідності до Закону США про реєстрацію закордонних агентів (FARA).

Контракт перебуває у процесі узгодження. Щойно його буде укладено (executed), Signal Group Consulting, LLC зробить доповнення до подання, та надасть укладений контракт. Плата: $60 000

Документ доступний на урядовому сайті FARA.gov відзначає, що на момент подання "контракт (між Зеленським та компанією - прим. ГА) перебуває у процесі узгодження".

Подання містить зроблений від руки опис умов "усної домовленості або порозуміння".

"Контракт перебуває у процесі узгодження. Щойно його буде укладено (executed), Signal Group Consulting, LLC зробить доповнення до подання, та надасть укладений контракт. Плата: $60 000", - вписав у подання заявник.

Компанія у поданні описала свій вид діяльності, як "представництво, зв'язки з громадськістю, комунікації, цифрові послуги, дослідження та дорадчі послуги".

Подання перераховує наступні дії, "які впроваджуються, або пропонуються для впровадження" в інтересах Зеленського:

- Організація програми відносин з громадськістю та зустрічей у сфері відносин з урядом;

- Представлення закордонного замовника та його команди з американськими ЗМІ;

- Сприяти інтерв'ю зі ЗМІ, зустрічам з дослідниками аналітичних установ та експертами;

- Надавати стратегічні поради щодо діяльності ЗМІ США та уряду.

У документі підтверджується, що до послуг американської компанії входитиме "підготовка та поширення інформаційних матеріалів".

У Зеленського відзначили, що " ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства, ми не вели, не ведемо і вести не будемо

В офіційному поданні до Мін'юсту США, яке доступне на сайті FARA.gov підтверджується, що компанія не отримувала жодної платні від сторони Зеленського впродовж двох місяців перед датою реєстрації. Також підтверджується, що на момент подання не було укладено бюджету, або погоджено конкретну суму для оплати діяльності, пов'язаної із поширенням "інформаційних матеріалів".

У якості інформаційних матеріалів, які американська компанія має намір поширювати в інтересах Зеленського, вказуються: брошури та інші друковані матеріали, листи та телеграми. Аудиторія, з якою лобістська компанія працюватиме, названі: державні службовці США, законодавці, урядові установи, ЗМІ, освітні групи.

Напередодні англомовна служба "Радіо Свобода" з посиланням на реєстраційне подання Signal Group Consulting LLC до Мін'юсту США, джерела у штабі Зеленського, та власне компанію-лобіста, повідомила про те, що між кандидатом Зеленським та американською лобістською компанією укладено контракт для "покращення його іміджу на міжнародній арені та організації зустрічей його команди з посадовцями у столиці США".

У команді Зеленського пізніше заперечили повідомлення "Радіо Свобода" і відзначили, що не мають контракту з американською компанією.

"У нас немає контракту з компанією "Сигнал Груп".

У Зеленського відзначили, що "ніяких підкилимових домовленостей, обіцянок і роздачі майбутніх посад, портфелів і місць в списках кулуарно, в таємниці від суспільства, ми не вели, не ведемо і вести не будемо".

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