У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського

Білий дім підтвердив розмову президентів США та України у п'ятницю 2-го квітня.

"Президент Джозеф Байден сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії Росії на Донбасі та Криму. Він підкреслив відданість його адміністрації пожвавленню нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського боротись з корупцією та втілювати порядок денний щодо реформ, який базується на наших спільних демократичних цінностях, надає справедливість, безпеку та процвітання народу України. Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євро-атлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість співпраці між США та Україною для стримування пандемії COVID-19 та посилення демократії у регіоні", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Про розмову президентів, яка вже відбулась, повідомила і журналістка видання Politico Наташа Бертранд.

"Мені повідомили, що Байден та Зеленський щойно завершили розмову, яка тривала 30-40 хвилин. Байден підтвердив відданість США Україні і вони обговорили накопичення військ Росії на сході, про яке повідомлялось, та антикорупційні зусилля Зеленського", - твітує журналістка.

"Радий поговорити з президентом США. Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців.", - твітує про розмову із Байденом президент України Володимир Зеленський.

Про розмову президентів раніше повідомили і українські ЗМІ, посилаючись на власні джерела в Офісі президента України.