Україна подає заявку на пришвидшений вступ до НАТО – Зеленський

Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Про це заявив у зверненні 30 вересня президент країни Володимир Зеленський.

Про це він повідомив після засідань Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони.

Коментуючи заяви Путіна про «приєднання до Росії» окупованих або частково окупованих областей України, Зеленський сказав, що Росія «намагається вкрасти те, що їй не належить».

«Ми маємо рішення. Перше: тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом», – заявив голова держави.

Він також висловив готовність вести діалог із Москвою, але «вже з іншим президентом Росії».

За оцінкою Зеленського, Україна фактично вже довела відповідність стандартам Альянсу.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартам и Альянсу, вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку», – сказав президент.

Він вказав на прецедент Фінляндії та Швеції, які вступили до блоку без попереднього отримання Плану щодо членства. У відеозверненні Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали відповідний документ.

Раніше 30 вересня президент Росії Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.

Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.